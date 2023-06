Generálny pardon využili státisíce dlžníkov Sociálnej poisťovne, zaplatené poistné je však len v miliónoch eur

Generálny pardon je úspešný

Týka sa milióna subjektov

20.6.2023 (SITA.sk) - Od začiatku februára do polovice júna tohto roka priniesol Sociálnej poisťovni tzv. generálny pardon pre dlžníkov príjem cez štyri milióny eur. Celková suma odpusteného penále predstavuje 66,2 milióna eur.Do odpúšťania penále za podmienky zaplatenia istiny sa zatiaľ zapojilo 621,8 tisíca dlžníkov. Ide o 272,2 tisíca samostatne zárobkovo činných osôb, takmer 193,1 tisíca dobrovoľne poistených osôb a 156,6 tisíca zamestnávateľov. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr Sociálna poisťovňa podľa jej hovorcu v apríli až júni úspešne zrealizovala tri čiastočné automatické procesy hromadného odpúšťania penále voči odvádzateľom, ktorí spĺňali podmienku pre uplatnenie tzv. generálneho pardonu.V tomto procese bude poisťovňa pokračovať pravidelne každý mesiac až do konca augusta. Popri tom poisťovňa pokračuje s adresnou notifikačnou kampaňou voči klientom, na ktorých eviduje aktuálne kontakt a ktorí ešte stále majú možnosť zapojiť sa do tohto procesu oddlžovania.„Sociálna poisťovňa už v tejto chvíli môže predbežne hodnotiť Generálny pardon 2023 ako úspešný a technicky zvládnutý projekt. Svedčí o tom aktuálny počet oddlžených subjektov, čo je už takmer 60 percent z predpokladaných kandidátov," uviedol hovorca poisťovne.Sociálnej poisťovni sa podľa Kontúra darí plniť stanovený harmonogram, všetci kandidáti na Generálny pardon 2023, ktorí prejavili záujem a splnili podmienky, sú, resp. budú preverení a vyhodnotení.Od začiatku februára sa na Slovensku zaviedol generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za podmienky, že dlžníci poisťovni uhradia dlžné poistné. Penále dlžníkom poisťovňa odpustí vtedy, ak zaplatia celú dlžnú sumu poistného najneskôr do 31. augusta tohto roka.Ako ešte v októbri minulého roka uviedla poslankyňa NR SR za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová , autorka tohto návrhu, generálny pardon sa týka takmer 1,07 milióna subjektov. Ide o 354-tisíc zamestnávateľov, takmer 500-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb a cez 218-tisíc fyzických osôb. Sociálna poisťovňa eviduje voči týmto subjektom penále v celkovej sume 885 miliónov eur a istinu vo výške 600 miliónov eur.