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03. júla 2026

Generálny prokurátor Žilinka na príklade ukázal negatívny dopad novely Trestného zákona


Tagy: Generálny prokurátor SR Novela Trestného zákona

Maroš Žilinka pripomenul, že predsedovi parlamentu doručil v marci legislatívny podnet, ktorého cieľom bol účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a súvisiaca ochrana finančných záujmov ...



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3.7.2026 (SITA.sk) - Maroš Žilinka pripomenul, že predsedovi parlamentu doručil v marci legislatívny podnet, ktorého cieľom bol účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a súvisiaca ochrana finančných záujmov Európskej únie, následne v júni oznámil, že jeho názor nebol v tejto súvislosti nakoniec zohľadnený.


Štatistické údaje prokuratúry za 1. polrok roku 2026 potvrdzujú pokračovanie trendu oslabovania trestnoprávnej reakcie štátu na daňové podvody. Na sociálnej sieti to napísal generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Ešte v marci tohto roka generálny prokurátor zdôraznil, že pri trestnom čine daňového podvodu, pri ktorom dochádza k neoprávnenému uplatňovaniu nároku na vrátenie DPH alebo spotrebnej dane, bolo v roku 2025 odstíhaných 45 osôb, čo je 49-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo odstíhaných 88 osôb. Zároveň bolo v uplynulom roku obžalovaných 28 osôb, čo je 57-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo obžalovaných 65 osôb.

„V 1. polroku 2026 bolo pre trestný čin daňového podvodu odstíhaných 12 osôb a obžalovaných 10 osôb. Musím len zopakovať, že na tomto negatívnom stave sa nepochybne podpísala aj novela Trestného zákona (účinná od 6. augusta 2024), ktorá zmenila výšku 'rozsahu činu' nevyhnutného pre naplnenie znakov trestného činu daňového podvodu zo sumy prevyšujúcej 2 660 eur na sumu prevyšujúcu 20-tisíc eur,“ zdôraznil generálny prokurátor.

Zároveň pripomenul, že predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu (Hlas-SD) doručil v marci legislatívny podnet, ktorého cieľom bol účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a súvisiaca ochrana finančných záujmov Európskej únie. Následne v júni Žilinka oznámil, že jeho názor nebol v tejto súvislosti nakoniec zohľadnený.

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Zdroj: SITA.sk - Generálny prokurátor Žilinka na príklade ukázal negatívny dopad novely Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Novela Trestného zákona
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