Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

03. júla 2026

Zrážka cyklistky a chodkyne v Rankovciach. Vážne zranenia si vyžiadali letecký prevoz


Tagy: Chodci Cyklista Zrážka cyklistu s chodcom

Chodkyňu ošetrili privolaní záchranári, utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny. V obci Rankovce (okres Košice-okolie) sa v piatok zrazili cyklistka a chodkyňa. Ako na sociálnej sieti uviedlo



Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - Chodkyňu ošetrili privolaní záchranári, utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny.


V obci Rankovce (okres Košice-okolie) sa v piatok zrazili cyklistka a chodkyňa. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, zranenia, ktoré cyklistka utrpela, si vyžiadali letecký prevoz do nemocnice v Košiciach. Chodkyňu ošetrili privolaní záchranári, utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny.

Presné okolnosti dopravnej nehody, jej príčina aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania. Prípad realizujú dopravní policajti z Košíc-okolia," uvádza polícia. Na všetkých účastníkov cestnej premávky apelovala, aby boli mimoriadne opatrní. „Aj v obci, aj pri nižšej rýchlosti môže chvíľa nepozornosti skončiť vážnym zranením,” uzavreli policajti.


Zdroj: SITA.sk - Zrážka cyklistky a chodkyne v Rankovciach. Vážne zranenia si vyžiadali letecký prevoz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chodci Cyklista Zrážka cyklistu s chodcom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Thajská zdravotná sestra porušila budhistické tabu, aby zachránila zranených mníchov
<< predchádzajúci článok
Generálny prokurátor Žilinka na príklade ukázal negatívny dopad novely Trestného zákona

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 