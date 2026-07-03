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03. júla 2026
Zrážka cyklistky a chodkyne v Rankovciach. Vážne zranenia si vyžiadali letecký prevoz
Chodkyňu ošetrili privolaní záchranári, utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny. V obci Rankovce (okres Košice-okolie) sa v piatok zrazili cyklistka a chodkyňa. Ako na sociálnej sieti uviedlo
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3.7.2026 (SITA.sk) - Chodkyňu ošetrili privolaní záchranári, utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny.
V obci Rankovce (okres Košice-okolie) sa v piatok zrazili cyklistka a chodkyňa. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, zranenia, ktoré cyklistka utrpela, si vyžiadali letecký prevoz do nemocnice v Košiciach. Chodkyňu ošetrili privolaní záchranári, utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny.
„Presné okolnosti dopravnej nehody, jej príčina aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania. Prípad realizujú dopravní policajti z Košíc-okolia," uvádza polícia. Na všetkých účastníkov cestnej premávky apelovala, aby boli mimoriadne opatrní. „Aj v obci, aj pri nižšej rýchlosti môže chvíľa nepozornosti skončiť vážnym zranením,” uzavreli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka cyklistky a chodkyne v Rankovciach. Vážne zranenia si vyžiadali letecký prevoz © SITA Všetky práva vyhradené.
V obci Rankovce (okres Košice-okolie) sa v piatok zrazili cyklistka a chodkyňa. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, zranenia, ktoré cyklistka utrpela, si vyžiadali letecký prevoz do nemocnice v Košiciach. Chodkyňu ošetrili privolaní záchranári, utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny.
„Presné okolnosti dopravnej nehody, jej príčina aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania. Prípad realizujú dopravní policajti z Košíc-okolia," uvádza polícia. Na všetkých účastníkov cestnej premávky apelovala, aby boli mimoriadne opatrní. „Aj v obci, aj pri nižšej rýchlosti môže chvíľa nepozornosti skončiť vážnym zranením,” uzavreli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka cyklistky a chodkyne v Rankovciach. Vážne zranenia si vyžiadali letecký prevoz © SITA Všetky práva vyhradené.
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