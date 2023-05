Generálny prokurátor Žilinka na Ukrajine navštívil Kostina, diskutovali o rôznych témach

Veľký výraz podpory

Efektívna spolupráca

dodala Drobová.

30.5.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Ukrajiny Andriy Kostin poďakoval a vyslovil uznanie za to, že šéf slovenskej prokuratúry Maroš Žilinka ako vôbec prvý generálny prokurátor z krajín Európskej únie navštívil územie Ukrajiny.A to hneď v prvých týždňoch po začatí vojnového konfliktu a stretol sa s vtedajšou generálnou prokurátorkou a zástupcami ukrajinskej prokuratúry.Ako informovala hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová , skonštatoval to počas utorkového online rokovania oboch šéfov prokuratúr.Podľa Kostina si ukrajinská prokuratúra predmetnú návštevu nesmierne váži a nezabudne na tento veľký výraz podpory.„Maroš Žilinka a Andriy Kostin v utorok ďalej diskutovali o právnych otázkach súvisiacich s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, aktuálnom stave a o vedení vyšetrovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vedeného slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní, o spolupráci a vzájomnej medzinárodnej pomoci v rámci činnosti členov Spoločného vyšetrovacieho tímu (Ukrajina, Poľsko, Litva, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko, Medzinárodný trestný súd), vykonávaní finančných vyšetrovaní či nahrávaní dôkazov do databázy Core International Crime Evidence Database," povedala Drobová.Hovorkyňa doplnila, že Žilinka sa z rezortným kolegom zároveň zhodol na potrebe aj naďalej pokračovať v efektívnej spolupráci smerujúcej k dosiahnutiu spravodlivosti. „Generálni prokurátori Slovenskej republiky a Ukrajiny sa dohodli aj na osobnom stretnutí, ktoré by sa malo uskutočniť v dohľadnom čase,"