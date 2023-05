Ruské vojenské výdavky vzrástli o 9,2 percenta a dosiahli už viac ako 80 miliárd dolárov

30.5.2023 - Vojenské výdavky Ruska zostanú s najväčšou pravdepodobnosťou vysoké a budú vyvíjať tlak na jeho verejné financie. Na Twitteri to uviedloŠtokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) 25. mája oznámil, že ruské vojenské výdavky v roku 2022 vzrástli o 9,2 % na 86,4 miliardy dolárov. Podľa SIPRI to predstavuje 4,1 % ruského HDP.Ako však poznamenali analytici Spojeného kráľovstva, skutočné vojenské výdavky Ruska sú veľmi neisté v dôsledku zvýšeného využívania klasifikovaných rozpočtových kategórií, najmä od februára 2022, a nedostatočnej transparentnosti.„Rusko len nedávno obnovilo zverejňovanie hlavných rozpisov výdavkov po tom, čo to pozastavilo v máji 2022. Je takmer isté, že vojenské výdavky zostávajú zvýšené, a to vytvára tlak na financie ruskej vlády,“ uviedlo ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva vo svojej správe.Britskí analytici uviedli, že Rusko v ostatnom čase zaznamenalo vo verejnom priestore viac výziev, aby prinútilo spoločnosť pracovať pre potreby vojny, čo pripomína niekdajší sovietsky prístup.