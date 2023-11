Generálny prokurátor Žilinka podpísal dohodu o vzájomnej spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

20.11.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v pondelok stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou , pričom podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.Informovala o tom hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že dohoda má byť zameraná na spoluprácu v oblasti trestnej, ako aj netrestnej a tiež v oblasti vzájomného vzdelávania či výmeny informácií a legislatívy.„Ochrana práv zvlášť zraniteľných osôb, ktorými sú deti, seniori a osoby so zdravotným postihnutím, je jednou z mojich zásadných dlhodobých priorít. Som presvedčený, že uzavretie dohody o spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím prispeje k zintenzívneniu ochrany hendikepovaných osôb," povedal Žilinka s tým, že podpis dohody nadväzuje na obdobné dohody uzatvorené s komisárom pre deti