Streda 17.9.2025
|Denník - Správy
17. septembra 2025
Generálny prokurátor Žilinka zrušil obvinenie trojici čurillovcov, konštatoval porušenie zákona
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka postupujúc podľa paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil uznesenie vyšetrovateľa
17.9.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka postupujúc podľa paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby Banská Bystrica zo 7. marca tohto roku, ktorým vzniesol obvinenie policajtom Branislavovi Dunčkovi pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti spáchaných spolupáchateľstvom, Romanovi Stašovi pre zločin marenia spravodlivosti spáchaný spolupáchateľstvom a Róbertovi Magulovi pre zločin vydierania spáchaný spolupáchateľstvom, ako aj naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Krajskej prokuratúry v Trnave zo 14. apríla o zamietnutí sťažnosti obvinených podaných proti uzneseniu o vznesení obvinenia.
Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, generálny prokurátor po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutiami vyšetrovateľa a prokurátora, a v konaní, ktoré im predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinených, a to tak v ustanoveniach procesnoprávnych, ako aj hmotnoprávnych.
„Podstatné porušenia zákona zistené v postupe a rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní spočívalo v tom, že skutok opísaný v uznesení o vznesení obvinenia nenapĺňal zákonné znaky trestného činu marenia spravodlivosti, a zistené skutočnosti neumožňovali prijať dostatočne odôvodnený záver, že sa skutok stal tak, ako bol opísaný v uznesení o vznesení obvinenia. V prípade skutku právne kvalifikovaného ako zločin vydierania bolo obvinenie vznesené bez splnenia zákonných podmienok na taký postup, keď pred vznesením obvinenia nebola spôsobom nevyvolávajúcim pochybnosti dôkazne podporená jediná usvedčujúca výpoveď svedka, ktorý mal sám záujem na výsledku trestného konania a neboli vyčerpané všetky dostupné dôkazy v záujme dosiahnutia vyššej miery pravdepodobnosti spáchania trestného činu konkrétnou osobou, ktorú vyžaduje zákon,“ zdôraznila Drobová.
Zistené podstatné porušenia zákona zo strany orgánov činných v trestnom konaní tak mali podľa Žilinku za následok porušenie najdôležitejšej základnej zásady trestného konania, ktorá má svoj ústavnoprávny základ, a to zásady „stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom“.
„Generálny prokurátor SR zdôrazňuje, že záujem zákonnosti trestného konania musí byť vždy nadradený akémukoľvek inému záujmu, vrátane záujmu na naplnení účelu trestného konania,“ doplnila Drobová. Dodala, že Žilinka zároveň vyšetrovateľovi ÚIS prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol.
Dunčka a Magulu policajná inšpekcia obvinila pre vydieranie údajného člena zločineckej skupiny takáčovci Patrika Vidašiča. Staš zase podľa ÚIS navádzal na výpoveď iného člena takáčovcov, aby vypovedal proti Vidašičovi.
Zdroj: SITA.sk - Generálny prokurátor Žilinka zrušil obvinenie trojici čurillovcov, konštatoval porušenie zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
