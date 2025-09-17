Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2025

Generálny prokurátor Žilinka zrušil obvinenie trojici čurillovcov, konštatoval porušenie zákona


Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Paragraf 363 Trestného poriadku Prokuratúra Takáčovci Trestný poriadok zrušenie obvinenia

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka postupujúc podľa paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil uznesenie vyšetrovateľa



Zdieľať
6791fccb8bf3d518418177 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka postupujúc podľa paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby Banská Bystrica zo 7. marca tohto roku, ktorým vzniesol obvinenie policajtom Branislavovi Dunčkovi pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti spáchaných spolupáchateľstvom, Romanovi Stašovi pre zločin marenia spravodlivosti spáchaný spolupáchateľstvom a Róbertovi Magulovi pre zločin vydierania spáchaný spolupáchateľstvom, ako aj naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Krajskej prokuratúry v Trnave zo 14. apríla o zamietnutí sťažnosti obvinených podaných proti uzneseniu o vznesení obvinenia.

Obvinenie bez splnenia zákonných podmienok


Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, generálny prokurátor po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutiami vyšetrovateľa a prokurátora, a v konaní, ktoré im predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinených, a to tak v ustanoveniach procesnoprávnych, ako aj hmotnoprávnych.

„Podstatné porušenia zákona zistené v postupe a rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní spočívalo v tom, že skutok opísaný v uznesení o vznesení obvinenia nenapĺňal zákonné znaky trestného činu marenia spravodlivosti, a zistené skutočnosti neumožňovali prijať dostatočne odôvodnený záver, že sa skutok stal tak, ako bol opísaný v uznesení o vznesení obvinenia. V prípade skutku právne kvalifikovaného ako zločin vydierania bolo obvinenie vznesené bez splnenia zákonných podmienok na taký postup, keď pred vznesením obvinenia nebola spôsobom nevyvolávajúcim pochybnosti dôkazne podporená jediná usvedčujúca výpoveď svedka, ktorý mal sám záujem na výsledku trestného konania a neboli vyčerpané všetky dostupné dôkazy v záujme dosiahnutia vyššej miery pravdepodobnosti spáchania trestného činu konkrétnou osobou, ktorú vyžaduje zákon,“ zdôraznila Drobová.

Stíhanie len zo zákonných dôvodov


Zistené podstatné porušenia zákona zo strany orgánov činných v trestnom konaní tak mali podľa Žilinku za následok porušenie najdôležitejšej základnej zásady trestného konania, ktorá má svoj ústavnoprávny základ, a to zásady „stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom“.

„Generálny prokurátor SR zdôrazňuje, že záujem zákonnosti trestného konania musí byť vždy nadradený akémukoľvek inému záujmu, vrátane záujmu na naplnení účelu trestného konania,“ doplnila Drobová. Dodala, že Žilinka zároveň vyšetrovateľovi ÚIS prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol.

Dunčka a Magulu policajná inšpekcia obvinila pre vydieranie údajného člena zločineckej skupiny takáčovci Patrika Vidašiča. Staš zase podľa ÚIS navádzal na výpoveď iného člena takáčovcov, aby vypovedal proti Vidašičovi.


Zdroj: SITA.sk - Generálny prokurátor Žilinka zrušil obvinenie trojici čurillovcov, konštatoval porušenie zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Paragraf 363 Trestného poriadku Prokuratúra Takáčovci Trestný poriadok zrušenie obvinenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 