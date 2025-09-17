Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2025

Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur


Tagy: Asistent Bývalý policajný prezident poslankyňa SaS

Bývalý prezident Policajného zboru Štefan Hamran pôsobí od stredy ako asistent opozičnej poslankyne ...



Zdieľať
17.9.2025 (SITA.sk) - Bývalý prezident Policajného zboru Štefan Hamran pôsobí od stredy ako asistent opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS). Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke Národnej rady SR. Jeho mesačná odmena je 4 114 eur.


Liberáli ešte v marci oznámili, že ich tím posilní bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Pôsobiť mal v tíme, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane. Hamrana podľa vlastných slov pre vstup do politiky presvedčili dva hlavné motívy - spochybňovanie zahraničnopolitického smerovania Slovenska a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nedostal mandát od občanov na to, aby robil kroky spochybňujúce ukotvenie Slovenska v Európskej únii. "Hanbím sa za výroky nášho premiéra a jeho kolegov. Sú hanebne a zbabelé," povedal v marci Hamran a pripomenul výroky europoslanca za Smer-SD Erika Kaliňáka, ktorý by podľa neho "vítal Rusov v Užhorode".

„V našom záujme bolo aj to, aby mal pán Hamran prístup do parlamentu,“ povedal v tejto súvislosti pre médiá poslanec SaS Juraj Krúpa. Pozícia asistenta podľa neho Hamranovi vytvorí priestor pracovať aj na poslaneckom klube SaS. „Každý máme asistentov,“ doplnil Krúpa s tým, že v tomto prípade sa našlo miesto u Martiny Bajo Holečkovej.

Hamran kandidoval v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Demokratov ako číslo dva, do strany však nevstúpil.


Zdroj: SITA.sk - Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Asistent Bývalý policajný prezident poslankyňa SaS
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragická dopravná nehoda v okrese Košice. Vodička osobného auta neprežila zrážku s kamiónom – FOTO
<< predchádzajúci článok
Generálny prokurátor Žilinka zrušil obvinenie trojici čurillovcov, konštatoval porušenie zákona

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 