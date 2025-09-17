|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur
Bývalý prezident Policajného zboru Štefan Hamran pôsobí od stredy ako asistent opozičnej poslankyne ...
Zdieľať
17.9.2025 (SITA.sk) - Bývalý prezident Policajného zboru Štefan Hamran pôsobí od stredy ako asistent opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS). Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke Národnej rady SR. Jeho mesačná odmena je 4 114 eur.
Liberáli ešte v marci oznámili, že ich tím posilní bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Pôsobiť mal v tíme, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane. Hamrana podľa vlastných slov pre vstup do politiky presvedčili dva hlavné motívy - spochybňovanie zahraničnopolitického smerovania Slovenska a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.
Zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nedostal mandát od občanov na to, aby robil kroky spochybňujúce ukotvenie Slovenska v Európskej únii. "Hanbím sa za výroky nášho premiéra a jeho kolegov. Sú hanebne a zbabelé," povedal v marci Hamran a pripomenul výroky europoslanca za Smer-SD Erika Kaliňáka, ktorý by podľa neho "vítal Rusov v Užhorode".
„V našom záujme bolo aj to, aby mal pán Hamran prístup do parlamentu,“ povedal v tejto súvislosti pre médiá poslanec SaS Juraj Krúpa. Pozícia asistenta podľa neho Hamranovi vytvorí priestor pracovať aj na poslaneckom klube SaS. „Každý máme asistentov,“ doplnil Krúpa s tým, že v tomto prípade sa našlo miesto u Martiny Bajo Holečkovej.
Hamran kandidoval v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Demokratov ako číslo dva, do strany však nevstúpil.
Zdroj: SITA.sk - Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Liberáli ešte v marci oznámili, že ich tím posilní bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Pôsobiť mal v tíme, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane. Hamrana podľa vlastných slov pre vstup do politiky presvedčili dva hlavné motívy - spochybňovanie zahraničnopolitického smerovania Slovenska a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.
Zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nedostal mandát od občanov na to, aby robil kroky spochybňujúce ukotvenie Slovenska v Európskej únii. "Hanbím sa za výroky nášho premiéra a jeho kolegov. Sú hanebne a zbabelé," povedal v marci Hamran a pripomenul výroky europoslanca za Smer-SD Erika Kaliňáka, ktorý by podľa neho "vítal Rusov v Užhorode".
„V našom záujme bolo aj to, aby mal pán Hamran prístup do parlamentu,“ povedal v tejto súvislosti pre médiá poslanec SaS Juraj Krúpa. Pozícia asistenta podľa neho Hamranovi vytvorí priestor pracovať aj na poslaneckom klube SaS. „Každý máme asistentov,“ doplnil Krúpa s tým, že v tomto prípade sa našlo miesto u Martiny Bajo Holečkovej.
Hamran kandidoval v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Demokratov ako číslo dva, do strany však nevstúpil.
Zdroj: SITA.sk - Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická dopravná nehoda v okrese Košice. Vodička osobného auta neprežila zrážku s kamiónom – FOTO
Tragická dopravná nehoda v okrese Košice. Vodička osobného auta neprežila zrážku s kamiónom – FOTO
<< predchádzajúci článok
Generálny prokurátor Žilinka zrušil obvinenie trojici čurillovcov, konštatoval porušenie zákona
Generálny prokurátor Žilinka zrušil obvinenie trojici čurillovcov, konštatoval porušenie zákona