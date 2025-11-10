Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Zo zahraničia

10. novembra 2025

Generálny riaditeľ BBC a šéfka spravodajstva odstúpili pre zostrih Trumpovho prejavu



Generálny riaditeľ BBC Tim Davie odchádza zo svojho postu pre spor o strih dokumentu o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Z funkcie ...



britain_bbc_98711 2c99ea9624fa41fa9c4608526791f32e 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Generálny riaditeľ BBC Tim Davie odchádza zo svojho postu pre spor o strih dokumentu o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Z funkcie odstupuje aj šéfka spravodajstva BBC Deborah Turnessová. Dôvodom sú obvinenia, že v dokumente bol Trumpov prejav zostrihaný zavádzajúcim spôsobom. Svoj odchod oznámili v nedeľu. Zostrih sa dal chápať tak, že Trump priamo podnecoval na útok na Kapitol Spojených štátov zo 6. januára 2021.


Rovnako ako všetky verejné organizácie, ani BBC nie je dokonalá a musíme byť vždy otvorení, transparentní a zodpovední,“ uviedol Davie vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke BBC. „Hoci to nie je jediný dôvod, súčasná debata okolo BBC News pochopiteľne prispela k môjmu rozhodnutiu... Musím prevziať konečnú zodpovednosť," povedal v súvislosti so svojou rezignáciou.

Odchádzajúca šéfka BBC News v pondelok vyhlásila, že vysielateľ BBC „nie je inštitucionálne zaujatý“. „Chcela by som jednu vec uviesť na pravú mieru, BBC News nie je inštitucionálne zaujatá. Preto je najdôveryhodnejším poskytovateľom správ na svete,“ povedala Turnessová novinárom.



Zdroj: SITA.sk - Generálny riaditeľ BBC a šéfka spravodajstva odstúpili pre zostrih Trumpovho prejavu © SITA Všetky práva vyhradené.

