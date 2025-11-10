Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Matúš Šutaj Eštok označil blokádu ministerstva životného prostredia za „čistú aroganciu“ a bezohľadnosť voči obyčajným ľuďom, ktorí si len plnia povinnosti



Podľa ministra vnútra má každý človek na Slovensku právo protestovať a slobodne vyjadriť svoj názor, ale aktuálny protest s tým nemá nič spoločné.



Matúš Šutaj Eštok označil blokádu ministerstva životného prostredia za „čistú aroganciu" a bezohľadnosť voči obyčajným ľuďom, ktorí si len plnia povinnosti

„Takzvaní ‚slušní‘ protestujúci sa rozhodli zablokovať vstup do štátnej inštitúcie a bránili zamestnancom v prístupe na pracovisko, dokonca aj v prípade, keď si chceli len vziať osobné veci, aby mohli ísť k lekárovi,“ kritizoval minister vnútra protestujúcich.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba pred budovu neprišiel. Avizoval, že sa vyjadrí popoludní prostredníctvom videa.

Situácia na mieste je pokojná. „Oceňujem ústretový prístup zo strany štátnej aj mestskej polície, prístup je korektný a empatický, situáciu neeskalujú,“ hovorí Rastislav Mičaník z mimovládnej organizácie Aevis, ktorý sa na proteste takisto zúčastnil.

Aktivisti z Greenpeace a mimovládni ochranári blokujú vchod na ministerstvo. Chcú poukázať na deštruktívne kroky rezortu pod vedením Tomáša Tarabu.

Akcia bude trvať do konca pracovného času.

Na úrade vlády sa začala koaličná rada, Andrej Danko pred ňou zaútočil na Matúša Šutaja Eštoka. Nepáči sa mu, že minister vnútra nezakročil proti protestnej blokáde vchodu ministerstva životného prostredia. „Neviem, či im pán Eštok chce variť kávu alebo im pošle hotdogy, ale mám toho plné zuby,“ vyhlásil predseda SNS.

„Je úplne choré, ak si akýkoľvek človek myslí, že môže zablokovať štátnu inštitúciu, a pripadá mi alibistické a nezodpovedné, keď minister vnútra od rána nedokáže zabezpečiť prostredníctvom Policajného zboru, aby ľudia mohli ísť do práce,“ povedal Danko.


Generálny riaditeľ BBC a šéfka spravodajstva odstúpili pre zostrih Trumpovho prejavu
Kremeľ popiera, že Lavrov upadol do Putinovej nemilosti

