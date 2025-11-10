|
10. novembra 2025
V každej normálnej krajine by minister dopravy už odstúpil, liberáli reagujú na zrážku vlakov a apelujú na Ráža – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR Minister dopravy SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister vnútra SR Opozícia Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Zrážka vlakov Zrážka vlakov pri Pezinku
V každej normálnej krajine by po troch vlakových nesťatiach minister dopravy už dávno odstúpil a nebolo by ho treba k tomu ani vyzývať. Uviedol to predseda strany
10.11.2025 (SITA.sk) - V každej normálnej krajine by po troch vlakových nesťatiach minister dopravy už dávno odstúpil a nebolo by ho treba k tomu ani vyzývať. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v pondelok na tlačovej besede s tým, že minister Jozef Ráž musí niesť zodpovednosť.
Vlaková nehoda sa stala v júni 2024 neďaleko Nových Zámkov, pri ktorej zahynulo sedem ľudí a päť bolo zranených, 13. októbra si vážna nehoda pri Rožňave vyžiadala 69 zranených a nešťastie z nedele 9. novembra má zatiaľ 79 zranených. Podľa Gröhlinga je namieste pýtať sa na bezpečnosť vlakovej dopravy, a tiež na politickú zodpovednosť.
„My sa nemôžeme nečinne prizerať, ako nám tu vláda s premiérom Robertom Ficom a s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom rozpráva, že pripravuje systémové opatrenia a potom si idú urobiť fotky z miesta nešťastia. Už minulý rok, keď bolo podobné nešťastie v Nových Zámkoch, sme vyzývali ministra dopravy Ráža, aby predstavil systémové riešenia na zlepšenie stavu železníc, celý jeden a pol roka sa nič neudialo,“ poukázal Gröhling. Podľa jeho slov sme počúvali len nezmysly o tom, že železnice sú v top stave a že treba zachovať vlaky zadarmo.
„A potom bývalý šéf ŽSR pán Sako dostane 50-tisícovú odmenu. Za čo ju dostal? Takéto odmeny si bežný človek ani len nedokáže predstaviť,“ upozornil Gröhling. Líder liberálov pripomína, že realita na železniciach je dramaticky odlišná od vládneho marketingu.
„Treba si povedať pravdu: nič nie je zadarmo. Zadarmo je len populizmus, ktorý predstiera, že máme peniaze na rozhadzovanie, hoci sa neinvestuje do opráv, modernizácie ani infraštruktúry,“ povedal Gröhling. Podľa neho je alarmujúce aj priznanie šéfa železníc Petra Helexu, že rušňovodičov je extrémne málo a dlhodobo pracujú v nadčasoch. Zdôraznil, že problém v železniciach nevznikol teraz, ale existuje už dlhé obdobie, len sa nerieši.
„Opozičný župan Juraj Droba v nedeľu okamžite poslal autobusy, aby ľudí dopravil do Bratislavy. Urobil to bez nejakej systémovej koordinácie alebo žiadosti, pretože takto to, bohužiaľ, funguje. Máme tu nekoncepčné, chaotické vládnutie Fica, Šutaja Eštoka a Danka a jeho výsledkom je, že štát sa rozpadá,“ kritizoval šéf liberálov. Vláda podľa neho na začiatku roka riešila funkcie pre Samuela Migaľa a Rudolfa Huliaka, na konci roka je hlavnou témou hazard.
„Opäť niečo, čo trápi iba ich. Ja by som vyzval vládu, aby sa konečne začala starať o ľudí. Slovensko potrebuje reštart, pravicové opatrenia a naštartovať ekonomiku. A tiež potrebujeme, aby sa ľuďom hovorila pravda. Pretože keď sa nebude hovoriť pravda, skončíme ako Grécko,“ uzavrel Gröhling.
