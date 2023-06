Gernát ide hrať za Lokomotiv Jaroslavľ. Ak sa situácia nezmení, odchodom do KHL si zavrel dvere do národného tímu 

Do NHL sa nedostal

Slovensko reprezentoval dvakrát

7.6.2023 (SITA.sk) - Ďalší slovenský hokejový reprezentant sa rozhodol odísť do ruskej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), s klubom Lokomotiv Jaroslavľ sa dohodol obranca Martin Gernát Tridsaťročný bek strávil ostatné dve sezóny vo švajčiarskej NL v tíme HC Lausanne, predtým hral tri roky v Česku za Třinec. Lokomotiv na svojom oficiálnom webe oznámil že s Gernátom podpísal zmluvu na jednu sezónu.Martin Gernát v minulosti pôsobil aj v zámorí v rokoch 2011 až 2016. Najprv strávil dve sezóny v juniorskej WHL, ďalšie tri absolvoval medzi seniormi v AHL a ECHL. Do NHL sa nedostal, práva na neho mal klub Edmonton Oilers Ten si ho v roku 2011 vybral v drafte nováčikov v 5. kole zo 122. priečky. Po návrate do Európy v lete 2016 hral rok v Česku za Spartu Praha, potom po úvode ročníka 2017/2018 na Slovenku zamieril do Švajčiarska a pôsobil v Lausanne.Odtiaľ putoval do Česka a počas troch ročníkov v Třinci bol dvakrát súčasťou majstrovského kádra. V lete 2021 sa vrátil do NL.Slovensko reprezentoval na MS 2017 a bronzových ZOH 2022. Pokiaľ sa situácia radikálne nezmení, odchodom do ruskej KHL si zavrel dvere do národného tímu minimálne pre nasledujúci ročník.