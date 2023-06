Messimu do zámorskej MLS chýba len podpis zmluvy s Inter Miami, stopku do FC Barcelony dalo vedenie s finančnými predpismi

Ekonomické problémy Kataláncov

Odchod Messiho do Paríža

7.6.2023 (SITA.sk) - Argentínsky futbalová hviezda Lionel Messi už má údajne jasno o svojom najbližšom pôsobisku. Podľa anglického BBC či španielskeho periodika Marca sa kapitán úradujúcich majstrov sveta rozhodol pre odchod do zámorskej MLS a hrať by mal za tím Inter Miami Podľa denníka Marca k definitíve chýba už iba podpis na zmluve. Messi údajne odmietol lukratívnu zmluvu zo Saudskej Arábie a na ceste proti želanému návratu do španielskeho FC Barcelona údajne stoja ekonomické problémy Kataláncov.Práve preto si mal Argentínčan vybrať americkú ponuku. Aktuálne 35-ročný Messi podľa BBC už vlastní dom v Miami, doteraz ho však prenajímal.Lionel Messi strávil ostatné dve sezóne vo Francúzsku v klube Paríž Saint-Germain . Predtým do leta 2021 hral iba za FC Barcelona a počas sedemnástich seniorských sezón získal s katalánskym veľkoklubom spolu 35 trofejí - z nich boli štyri tituly v Lige majstrov, štyri v domácej La Lige a sedem v pohárovom Copa del Rey.So 672 gólmi je najlepším strelcom v histórii španielskeho klubu a má na konte aj najviac štartov vo farbách tejto organizácie (778). Je tiež rekordérom La Ligy so 474 gólmi v 520 dueloch.FC Barcelona mal záujem o návrat svojho odchovanca a aj Messi sa chcel vrátiť do Katalánska, no stopku údajne vystavilo vedenie La Ligy a jeho finančné predpisy.Práve tie stáli za odchodom najlepšieho futbalistu planéty do Paríža, FC Barcelona totiž nemal šancu zaregistrovať zmluvu s Messim.Za PSG odohral argentínsky futbalista 75 zápasov a strelil v nich 32 gólov. Parížania si od jeho príchodu sľubovali vytúžený úspech v Lige majstrov, no to sa klubu nepodarilo naplniť.Americký Inter Miami v zámorskej MLS zatiaľ nemá dobrú sezónu. Zo šestnástich duelov vyťažil iba 15 bodov a je na dne tabuľky Východnej konferencie.