Hamšík chce pomôcť, naznačil budúcnosť v realizačnom tíme

Slovenský futbalista Marek Hamšík naznačil v stredu pokračovanie svojej kariéry v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie. Zároveň aj možnosť, že sa ešte predtým predstaví aj ako hráč v súťažnom zápase. Uviedol to na sústredení národného tímu pred kvalifikačnými zápasmi na ME 2024 na Islande (17.6.) a v Lichtenštajnsku (20.6.). Pozvanie naň prijal ako hráč napriek oficiálnej novembrovej rozlúčke s reprezentáciou.





Hamšík je rekordér v počte zápasov (136) i strelených gólov (26) v národnom tíme. Oficiálne sa s ním rozlúčil v novembri v prípravnom zápase proti Čile (0:0). V sobotu ukončil profesionálnu kariéru aj na klubovej úrovni, no prijal pozvánku trénera Francesca Calzonu na predbiehajúcu akciu. "Vtedy to bolo moje rozhodnutie a nikto ma nemusel prehovárať. Keď prišlo oslovenie, prijal som ho. Rozlúčku som však bral vážne," uviedol Hamšík. Podľa vlastných slov i podľa talianskeho kormidelníka chce tímu pomôcť v dôsledku zranení niekoľkých posíl, hoci futbalová verejnosť očakávala skôr jeho pozíciu v realizačnom tíme."Túto myšlienku nosím v hlave, myslel som si, že sem prídem ako člen realizačného tímu, nie ako hráč. Asi si musím ešte počkať," povedal Hamšík odľahčene. K medializovaným informáciám o svojej budúcnosti na poste asistenta trénera Calzonu podotkol: "Podľa mňa to nebude asistent, aj pre mňa to bude celé niečo nové. Teraz som skončil s kariérou a nemôžem byť hneď tréner. Budem sa postupne učiť." Práve on inicioval príchod trénera Calzonu, pod ktorým hral v Neapole: "Celú kariéru som strávil v zahraničí, väčšinu v Taliansku. Futbal tam robia inak ako na Slovenku. Preto som mal myšlienku zahraničného trénera, ktorá sa páčila pánovi prezidentovi." V lete si vyskúša trénerstvo vo svojej akadémii, kde si vezme tím do 15 rokov, no uvedomuje si, že mládežnícky futbal sa nedá porovnať s profesionálnym: "Byť hlavným trénerom na profesionálnej úrovni je niečo nesmierne náročné a neviem si to predstaviť. No človek nikdy nevie, chcem si to vyskúšať, ale mládež je niečo iné ako dospelí."Zápasy na pôde Islandu a Lichtenštajnska považuje za dôležité, Slovensko má podľa neho dobrú východiskovú pozíciu napriek bezgólovej remíze s Luxemburskom. "Chceli sme šesť bodov z prvých dvoch zápasov, Luxembursko ukázalo svoju kvalitu a zrejme potrápi aj ostatné tímy. Je to však rozbehnuté veľmi dobre, nula inkasovaných gólov," zhodnotil stredopoliar. Slováci nadviazali na stretnutie s Luxemburskom triumfom 2:0 proti Bosne a Hercegovine.Hamšík vyslovene nepotvrdil svoj návrat na trávnik, no dúfa, že k rekordu pridá ďalší zápas: "Prišiel som sem ako hráč, ktorý chce pomôcť reprezentačnému tímu. V dôsledku zranení ma tréner poprosil, či by som nepodal pomocnú ruku. Nevedel som, že k takémuto niečomu môže prísť, ale som rád, že som tu medzi chalanmi. Čakajú nás dôležité zápasy a ide nám o veľa."Zároveň dodal, že pozvánka ho až tak neprekvapila. Krajanov sleduje a o zraneniach Ondreja Dudu či Norberta Gyömbéra vedel. "Je pravda, že som o tom vedel. Futbal vnímam a sledujem aj chalanov. Vedel som o zraneniach, nepotešili ma a tak to celé vzniklo," povedal Hamšík. Niekdajší reprezentačný kapitán už neplánuje ďalší návrat: "Neprišiel som, aby bol zo mňa opäť kapitán. Som tu ako hráč, ktorý chce pomôcť a má stále chuť. Kariéru som síce už ukončil, ale tieto zrazy sú až po sezóne. Po tomto asociačnom termíne už to bude z mojej strany všetko."