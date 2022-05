Obranca Barcelony Araújo po zrážke so spoluhráčom odpadol. Prísť musela sanitka a nasledovali minúty strachu (video)

Zrazil sa s vlastným spoluhráčom

Tréner ubezpečil fanúšikov

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Obranca španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Ronald Araújo nebude v dobrom spomínať na utorňajší zápas 36. kola La Ligy 2021/2022 proti Celte Vigo.Uruguajčan nedohral stretnutie pre otras mozgu a sanitkou ho museli previezť do nemocnice. Zdalo sa však, že bol pri vedomí, keď ho nakladali do vozidla záchrannej služby.Približne po hodine hry sa Araújo zrazil hlavou s vlastným spoluhráčom Gavim. Obranca sa po tvrdom zákroku najprv otriasol, no po odbehnutí niekoľkých metrov sa následne zvalil na trávnik a zostal nehybne ležať. Po lekárskom ošetrení prišla na trávnik sanitka, ktorá ho odviezla do nemocnice."Je to desivé, keď sa niečo také stane," povedal útočník Barcelony Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý sa proti Celte Vigo presadil dvakrát a Katalánci aj jeho zásluhou zvíťazili 3:1.Tréner Barcelony Xavi Hernández na pozápasovej tlačovej konferencii ubezpečil fanúšikov „blaugranas“, že Araújo bude čoskoro v poriadku."Báli sme sa, že sa mohlo stať niečo vážne. Lekár nám povedal, že Ronald bol pri vedomí a žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Ak bude mať dobré výsledky, onedlho sa vráti domov," povedal po zápase Xavi podľa webu mirror.co.uk.