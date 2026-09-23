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23. septembra 2026
Gernát sa po troch rokoch v KHL vracia do Švajčiarska, Davos ho získal ako náhradu za zraneného obrancu
Ostatné tri sezóny pôsobil Gernát v Lokomotive Jaroslavľ. Za ruský klub odohral celkovo 249 stretnutí a nazbieral 108 kanadských bodov. Slovenský hokejový obranca
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23.9.2026 (SITA.sk) - Ostatné tri sezóny pôsobil Gernát v Lokomotive Jaroslavľ. Za ruský klub odohral celkovo 249 stretnutí a nazbieral 108 kanadských bodov.
Slovenský hokejový obranca Martin Gernát bude po troch sezónach v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) pokračovať vo Švajčiarsku. Tridsaťtriročný reprezentant sa dohodol s HC Davos na zmluve do konca sezóny 2026/2027.
Švajčiarsky klub siahol po slovenskom obrancovi po zranení Nica Grossa. Dvadsaťšesťročný Švajčiar si v sobotňajšom ligovom zápase proti EV Zug čiastočne poškodil vnútorný väz v kolene a mimo hry by mal byť približne šesť týždňov. Operáciu podľa klubu nepotrebuje.
Gernát sa k mužstvu pripojí okamžite. Ak Davos dostane načas potrebnú hráčsku licenciu, slovenský obranca môže za nový klub debutovať už v piatok na ľade SC Rapperswil-Jona Lakers.
„Martin prichádza do Davosu s množstvom skúseností. Má veľmi dobré všestranné schopnosti a pozná švajčiarsku ligu. Je mimoriadne motivovaný a teší sa, že s nami začne,“ uviedol športový riaditeľ Davosu Jan Alston podľa webu planetehockey.com.
Pre košického rodáka nejde o prvé pôsobenie vo Švajčiarsku. V minulosti obliekal dres Lausanne HC, za ktoré absolvoval 117 zápasov v National League. Švajčiarske prostredie pozná aj zo Spenglerovho pohára v Davose, na ktorom sa predstavil trikrát.
Ostatné tri sezóny pôsobil Gernát v Lokomotive Jaroslavľ. Za ruský klub odohral celkovo 249 stretnutí a nazbieral 108 kanadských bodov. S Lokomotivom sa trikrát za sebou prebojoval do finále play-off KHL a v rokoch 2025 a 2026 získal Gagarinov pohár. V uplynulej sezóne mal zároveň najlepšiu bilanciu plus/mínus v celej súťaži.
Gernát patrí dlhodobo medzi slovenských reprezentantov. Na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu bol súčasťou tímu, ktorý získal historickú bronzovú medailu. Zahral si aj na tohtoročných ZOH v Taliansku.
Zdroj: SITA.sk - Gernát sa po troch rokoch v KHL vracia do Švajčiarska, Davos ho získal ako náhradu za zraneného obrancu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Martin Gernát bude po troch sezónach v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) pokračovať vo Švajčiarsku. Tridsaťtriročný reprezentant sa dohodol s HC Davos na zmluve do konca sezóny 2026/2027.
Švajčiarsky klub siahol po slovenskom obrancovi po zranení Nica Grossa. Dvadsaťšesťročný Švajčiar si v sobotňajšom ligovom zápase proti EV Zug čiastočne poškodil vnútorný väz v kolene a mimo hry by mal byť približne šesť týždňov. Operáciu podľa klubu nepotrebuje.
Gernát sa k mužstvu pripojí okamžite. Ak Davos dostane načas potrebnú hráčsku licenciu, slovenský obranca môže za nový klub debutovať už v piatok na ľade SC Rapperswil-Jona Lakers.
„Martin prichádza do Davosu s množstvom skúseností. Má veľmi dobré všestranné schopnosti a pozná švajčiarsku ligu. Je mimoriadne motivovaný a teší sa, že s nami začne,“ uviedol športový riaditeľ Davosu Jan Alston podľa webu planetehockey.com.
Pre košického rodáka nejde o prvé pôsobenie vo Švajčiarsku. V minulosti obliekal dres Lausanne HC, za ktoré absolvoval 117 zápasov v National League. Švajčiarske prostredie pozná aj zo Spenglerovho pohára v Davose, na ktorom sa predstavil trikrát.
Ostatné tri sezóny pôsobil Gernát v Lokomotive Jaroslavľ. Za ruský klub odohral celkovo 249 stretnutí a nazbieral 108 kanadských bodov. S Lokomotivom sa trikrát za sebou prebojoval do finále play-off KHL a v rokoch 2025 a 2026 získal Gagarinov pohár. V uplynulej sezóne mal zároveň najlepšiu bilanciu plus/mínus v celej súťaži.
Gernát patrí dlhodobo medzi slovenských reprezentantov. Na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu bol súčasťou tímu, ktorý získal historickú bronzovú medailu. Zahral si aj na tohtoročných ZOH v Taliansku.
Zdroj: SITA.sk - Gernát sa po troch rokoch v KHL vracia do Švajčiarska, Davos ho získal ako náhradu za zraneného obrancu © SITA Všetky práva vyhradené.
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