Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 23.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Z najvyššej hokejovej súťaže ubehli tri kolá a už dvaja hráči pykali za filmovanie


Tagy: filmovanie Hráči Tipsport liga 2026/2027

Tresty pre hráčov za predstieranie pádu počas zápasov budú zrejme pribúdať. Z novej sezóny Tipsport ligy stihli odohrať iba tri kolá a zrodili sa už dva ...



Zdieľať
torok2 23.9.2026 (SITA.sk) - Tresty pre hráčov za predstieranie pádu počas zápasov budú zrejme pribúdať.


Z novej sezóny Tipsport ligy stihli odohrať iba tri kolá a zrodili sa už dva tresty za predstieranie pádu v zápasoch najvyššej hokejovej súťaže.

Svoje o tom vedia útočník Vlkov Žilina Tomáš Török a útočník Dukly Trenčín Samuel Krajč.

Teatrálny pád Töröka


Senát profesionálneho hokeja disciplinárnej komisie SZĽH (SPK DK) už v 1. kole potrestal útočníka Žiliny Tomáša Töröka za predstieranie pádu (filmovanie) v zápase úvodného kola najvyššej hokejovej súťaže proti Dukle Trenčín.

"Török v čase 18:40 min po jemnom kontakte s hokejkou protihráča dobrovoľne a teatrálne spadol na ľad so zámerom, aby bol súper potrestaný. Na základe novej úpravy disciplinárneho poriadku dostal finančný trest (pokutu) vo výške 10% z mesačnej mzdy," informoval web SZĽH.

Krajč predstieral pád


Prešlo len niekoľko dní a rovnaký trest za filmovanie neminul útočníka hostí Samuela Krajča v zápase 3. kola Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín.

"Krajč podľa SPH DK SZĽH v čase 51:00 min predstieral pád resp. zranenie s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po jemnom kontakte zadnej časti hlavy s protihráčovou hokejkou, ktorú dvíhal ponad jeho hlavu, dobrovoľne a teatrálne padol na ľad. V zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 % z mesačnej mzdy," napísal zväzový web HockeySlovakia.

Košice proti Slovanu


Najvyššia slovenská hokejová súťaž pokračuje v piatok 25. septembra zápasmi 4. kola. Už v stredu 23. 9. je však od 17.30 h v Steel aréne na programe atraktívna predohrávka 25. kola HC Košice - HC Slovan Bratislava.

Pôjde o súboj semifinalistov play-off z minulej sezóny, v napínavej sérii vtedy Slovan zdolal Košice 4:2 na zápasy a postúpil do finále, kde nestačil na Nitru. Po troch kolách je na čele tabuľky stopercentná Žilina, naspodku je bezbodový Prešov.


Zdroj: SITA.sk - Z najvyššej hokejovej súťaže ubehli tri kolá a už dvaja hráči pykali za filmovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: filmovanie Hráči Tipsport liga 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V športe v rámci EÚ pracuje už 1,8 milióna ľudí. Na Slovensku zamestnanosť predvlani vyskočila takmer o štvrtinu
<< predchádzajúci článok
Gernát sa po troch rokoch v KHL vracia do Švajčiarska, Davos ho získal ako náhradu za zraneného obrancu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 