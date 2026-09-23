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23. septembra 2026
Z najvyššej hokejovej súťaže ubehli tri kolá a už dvaja hráči pykali za filmovanie
Tresty pre hráčov za predstieranie pádu počas zápasov budú zrejme pribúdať. Z novej sezóny Tipsport ligy stihli odohrať iba tri kolá a zrodili sa už dva ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Tresty pre hráčov za predstieranie pádu počas zápasov budú zrejme pribúdať.
Z novej sezóny Tipsport ligy stihli odohrať iba tri kolá a zrodili sa už dva tresty za predstieranie pádu v zápasoch najvyššej hokejovej súťaže.
Svoje o tom vedia útočník Vlkov Žilina Tomáš Török a útočník Dukly Trenčín Samuel Krajč.
Senát profesionálneho hokeja disciplinárnej komisie SZĽH (SPK DK) už v 1. kole potrestal útočníka Žiliny Tomáša Töröka za predstieranie pádu (filmovanie) v zápase úvodného kola najvyššej hokejovej súťaže proti Dukle Trenčín.
"Török v čase 18:40 min po jemnom kontakte s hokejkou protihráča dobrovoľne a teatrálne spadol na ľad so zámerom, aby bol súper potrestaný. Na základe novej úpravy disciplinárneho poriadku dostal finančný trest (pokutu) vo výške 10% z mesačnej mzdy," informoval web SZĽH.
Prešlo len niekoľko dní a rovnaký trest za filmovanie neminul útočníka hostí Samuela Krajča v zápase 3. kola Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín.
"Krajč podľa SPH DK SZĽH v čase 51:00 min predstieral pád resp. zranenie s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po jemnom kontakte zadnej časti hlavy s protihráčovou hokejkou, ktorú dvíhal ponad jeho hlavu, dobrovoľne a teatrálne padol na ľad. V zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 % z mesačnej mzdy," napísal zväzový web HockeySlovakia.
Najvyššia slovenská hokejová súťaž pokračuje v piatok 25. septembra zápasmi 4. kola. Už v stredu 23. 9. je však od 17.30 h v Steel aréne na programe atraktívna predohrávka 25. kola HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Pôjde o súboj semifinalistov play-off z minulej sezóny, v napínavej sérii vtedy Slovan zdolal Košice 4:2 na zápasy a postúpil do finále, kde nestačil na Nitru. Po troch kolách je na čele tabuľky stopercentná Žilina, naspodku je bezbodový Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Z najvyššej hokejovej súťaže ubehli tri kolá a už dvaja hráči pykali za filmovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Z novej sezóny Tipsport ligy stihli odohrať iba tri kolá a zrodili sa už dva tresty za predstieranie pádu v zápasoch najvyššej hokejovej súťaže.
Svoje o tom vedia útočník Vlkov Žilina Tomáš Török a útočník Dukly Trenčín Samuel Krajč.
Teatrálny pád Töröka
Senát profesionálneho hokeja disciplinárnej komisie SZĽH (SPK DK) už v 1. kole potrestal útočníka Žiliny Tomáša Töröka za predstieranie pádu (filmovanie) v zápase úvodného kola najvyššej hokejovej súťaže proti Dukle Trenčín.
"Török v čase 18:40 min po jemnom kontakte s hokejkou protihráča dobrovoľne a teatrálne spadol na ľad so zámerom, aby bol súper potrestaný. Na základe novej úpravy disciplinárneho poriadku dostal finančný trest (pokutu) vo výške 10% z mesačnej mzdy," informoval web SZĽH.
Krajč predstieral pád
Prešlo len niekoľko dní a rovnaký trest za filmovanie neminul útočníka hostí Samuela Krajča v zápase 3. kola Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín.
"Krajč podľa SPH DK SZĽH v čase 51:00 min predstieral pád resp. zranenie s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po jemnom kontakte zadnej časti hlavy s protihráčovou hokejkou, ktorú dvíhal ponad jeho hlavu, dobrovoľne a teatrálne padol na ľad. V zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 % z mesačnej mzdy," napísal zväzový web HockeySlovakia.
Košice proti Slovanu
Najvyššia slovenská hokejová súťaž pokračuje v piatok 25. septembra zápasmi 4. kola. Už v stredu 23. 9. je však od 17.30 h v Steel aréne na programe atraktívna predohrávka 25. kola HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Pôjde o súboj semifinalistov play-off z minulej sezóny, v napínavej sérii vtedy Slovan zdolal Košice 4:2 na zápasy a postúpil do finále, kde nestačil na Nitru. Po troch kolách je na čele tabuľky stopercentná Žilina, naspodku je bezbodový Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Z najvyššej hokejovej súťaže ubehli tri kolá a už dvaja hráči pykali za filmovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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