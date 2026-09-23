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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Tréning v Poprade mal slávnostný nádych. Tribúna bola plná detí a na konci zaznel vinš Weissovi k narodeninám


Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenská futbalová reprezentácia

Tréner Vladimír Weiss dostal po tréningu v Poprade darček k 62. narodeninám. Utorkový tréning slovenskej futbalovej reprezentácie v Poprade pred nadchádzajúcimi súbojmi Ligy národov v Prešove a ...



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vladimir weiss 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Tréner Vladimír Weiss dostal po tréningu v Poprade darček k 62. narodeninám.


Utorkový tréning slovenskej futbalovej reprezentácie v Poprade pred nadchádzajúcimi súbojmi Ligy národov v Prešove a Košiciach sa niesol v slávnostnom duchu.

Vedenie tímu sa rozhodlo sprístupniť ho verejnosti, a tak bola hlavná tribúna popradského Národného tréningového centra zaplnená deťmi aj ďalšími zvedavcami.

Rigo je doma


Špeciálne privítanie od mladých fanúšikov si vyslúžil stredopoliar Tomáš Rigo, ktorý je rodák z Popradu. "Mám tu starých rodičov, otca... Sú veľmi radi, že mohli prísť na náš tréning, takú možnosť nemajú často. Je tu takmer celý Poprad,“ skonštatoval Rigo podľa webu futbalsfz.sk.

Na záver tréningu mohli záujemcovia získať autogram nielen od neho, ale aj ďalších hráčov. A žiadostí o podpisy nebolo málo.

Kontakt s východom


"Je vždy výborné, keď deti, fanúšikovia prídu na tréning, cítime z nich energiu, sme radi. Na východe sme málokrát, ľudia tu s nami nemajú taký častý kontakt, ako keď hráme v Bratislave. Sme radi, že prišli a verím, že nás prídu podporiť aj na zápasy,“ vyslovil sa kapitán tímu Milan Škriniar.

Koniec tréningovej jednotky mal ešte jeden slávnostný nádych. Tréner Vladimír Weiss práve v utorok oslavoval 62. narodeniny a to nezostalo bez povšimnutia ľuďmi z vedenia reprezentácie. Pripravili mu prekvapenie v podobe hudobného vinšu od muzikantov z neďalekej Štrby.

https://www.instagram.com/p/DdlsYeHDTn0/?hl=sk


Víťazi Školského pohára SFZ a grassroots oddelenia odovzdali trénerovi darček v kvetináči: malý olivovník - symbol sily, vytrvalosti, pokoja a dlhého života. Pripojili aj želanie:

Želanie pre trénera


"Nech rastie a prináša úrodu rovnako ako práca trénera - s trpezlivosťou, pevnými koreňmi, tímovým duchom a vierou vo víťazstvo. Nech Vám na futbalovej ceste prináša ešte veľa krásnych zápasov, veľkých víťazstiev a chvíľ, na ktoré budete s hrdosťou spomínať.“

Trikrát na východe


Slovenskí reprezentanti odohrajú všetky tri domáce stretnutia Ligy národov 2026/2027 na východe Slovenska.

Najprv v aktuálnom asociačnom termíne proti Moldavsku (v sobotu od 20.45 v Prešove) a Kazachstanu (v utorok od 20.45 v Košiciach). V novembrovom termíne 13. 11. privítajú v Košiciach Faerské ostrovy.


Zdroj: SITA.sk - Tréning v Poprade mal slávnostný nádych. Tribúna bola plná detí a na konci zaznel vinš Weissovi k narodeninám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenská futbalová reprezentácia
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