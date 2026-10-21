|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 21.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2026
Getty Images požiadala o ochranu pred veriteľmi, plánuje reštrukturalizáciu dlhu
Fotografická agentúra chce s pomocou investorov znížiť zadlženie a stiahnuť svoje akcie z burzy, činnosť má pokračovať bez prerušenia. Americká fotografická spoločnosť Getty Images v stredu ...
Zdieľať
21.10.2026 (SITA.sk) - Fotografická agentúra chce s pomocou investorov znížiť zadlženie a stiahnuť svoje akcie z burzy, činnosť má pokračovať bez prerušenia.
Americká fotografická spoločnosť Getty Images v stredu oznámila začatie súdneho konania podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote. Ide o súčasť vopred pripraveného plánu reštrukturalizácie dlhu, ktorého výsledkom má byť prechod spoločnosti do súkromného vlastníctva.
Getty Images uviedla, že začala proces získavania formálneho súhlasu s reorganizačným plánom a pre vybrané americké spoločnosti v rámci skupiny dobrovoľne požiadala o ochranu podľa kapitoly 11 na konkurznom súde v štáte Delaware. Tento postup umožňuje podniku pokračovať v činnosti počas riešenia jeho finančných záväzkov.
Spoločnosť, ktorá spolupracuje aj s agentúrou AFP a ďalšími mediálnymi organizáciami, už začiatkom októbra oznámila dohodu s hlavnými veriteľmi o takzvanej vopred pripravenej reštrukturalizácii. Členovia rodiny Gettyovcov a spoločnosti prepojené s Koch Equity Development majú podľa dohody investovať až 533 miliónov dolárov na zníženie dlhu.
Getty Images v stredu potvrdila, že pristúpila k realizácii oznámeného finančného plánu. Celý proces očakáva dokončiť do konca roka po získaní potrebných regulačných súhlasov.
Počas reštrukturalizácie má spoločnosť pokračovať v bežnej prevádzke. Financovanie jej činnosti má zabezpečiť až 143 miliónov dolárov od spoločnosti Koch spolu s hotovosťou vytváranou z pokračujúcich obchodných aktivít.
Po dokončení reorganizácie sa Getty Images stane súkromnou spoločnosťou vo vlastníctve investorov, ktorí do nej vložia kapitál. Jej akcie sa tak prestanú verejne obchodovať na burze.
Spoločnosť už tento mesiac v dokumente predloženom americkým regulačným orgánom oznámila, že dostala upozornenie na plánované vyradenie jej akcií z obchodovania na newyorskej burze NYSE. Dôvodom bol pokles ich ceny pod jeden dolár. Getty Images za rok 2025 vykázala stratu 206,1 milióna dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Getty Images požiadala o ochranu pred veriteľmi, plánuje reštrukturalizáciu dlhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká fotografická spoločnosť Getty Images v stredu oznámila začatie súdneho konania podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote. Ide o súčasť vopred pripraveného plánu reštrukturalizácie dlhu, ktorého výsledkom má byť prechod spoločnosti do súkromného vlastníctva.
Getty Images uviedla, že začala proces získavania formálneho súhlasu s reorganizačným plánom a pre vybrané americké spoločnosti v rámci skupiny dobrovoľne požiadala o ochranu podľa kapitoly 11 na konkurznom súde v štáte Delaware. Tento postup umožňuje podniku pokračovať v činnosti počas riešenia jeho finančných záväzkov.
Spoločnosť, ktorá spolupracuje aj s agentúrou AFP a ďalšími mediálnymi organizáciami, už začiatkom októbra oznámila dohodu s hlavnými veriteľmi o takzvanej vopred pripravenej reštrukturalizácii. Členovia rodiny Gettyovcov a spoločnosti prepojené s Koch Equity Development majú podľa dohody investovať až 533 miliónov dolárov na zníženie dlhu.
Getty Images v stredu potvrdila, že pristúpila k realizácii oznámeného finančného plánu. Celý proces očakáva dokončiť do konca roka po získaní potrebných regulačných súhlasov.
Počas reštrukturalizácie má spoločnosť pokračovať v bežnej prevádzke. Financovanie jej činnosti má zabezpečiť až 143 miliónov dolárov od spoločnosti Koch spolu s hotovosťou vytváranou z pokračujúcich obchodných aktivít.
Po dokončení reorganizácie sa Getty Images stane súkromnou spoločnosťou vo vlastníctve investorov, ktorí do nej vložia kapitál. Jej akcie sa tak prestanú verejne obchodovať na burze.
Spoločnosť už tento mesiac v dokumente predloženom americkým regulačným orgánom oznámila, že dostala upozornenie na plánované vyradenie jej akcií z obchodovania na newyorskej burze NYSE. Dôvodom bol pokles ich ceny pod jeden dolár. Getty Images za rok 2025 vykázala stratu 206,1 milióna dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Getty Images požiadala o ochranu pred veriteľmi, plánuje reštrukturalizáciu dlhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
VEEVobranie ponúka zájazd do Toskánska i zážitkový pobyt vo viniciach
VEEVobranie ponúka zájazd do Toskánska i zážitkový pobyt vo viniciach
<< predchádzajúci článok
Poľský parlament schválil liberalizáciu interrupčných zákonov, očakáva sa však prezidentské veto
Poľský parlament schválil liberalizáciu interrupčných zákonov, očakáva sa však prezidentské veto