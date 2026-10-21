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21. októbra 2026

Irán stratil dôveru arabských susedov. Obranné spojenectvo s Izraelom by bolo účinnejšie, tvrdí mierový aktivista – VIDEO


Tagy: iránsky režim Napätie na Blízkom východe Relácia Okno do sveta

Loay Alshareef otvorene podporuje predstavu spoločného obranného usporiadania s účasťou židovského štátu. Vojna s Iránom môže zásadne zmeniť bezpečnostné usporiadanie Blízkeho východu a ...



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loay alshareef a miroslav wlachovsky 676x380 21.10.2026 (SITA.sk) - Loay Alshareef otvorene podporuje predstavu spoločného obranného usporiadania s účasťou židovského štátu.


Vojna s Iránom môže zásadne zmeniť bezpečnostné usporiadanie Blízkeho východu a priblížiť arabské štáty k Izraelu. Saudskoarabský mierový aktivista Loay Alshareef, ktorý žije v Spojených arabských emirátoch (SAE), tvrdí, že iránsky režim útokmi na susedné krajiny vážne poškodil vzájomnú dôveru. O dôsledkoch konfliktu hovoril v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.

„Islamský režim v Iráne urobil strašnú chybu, keď zaútočil na svojich susedov. A ak s týmto režimom niekedy otvoríme novú kapitolu, potrvá to stáročia, nielen roky,“ vyhlásil Alshareef. Podľa neho sa arabské krajiny musia pripraviť na dlhodobé bezpečnostné riziká a dôkladnejšie zvažovať, s kým budú v budúcnosti spolupracovať.

Iránu nemožno dôverovať


Na otázku, aké ponaučenie si z konfliktu odniesli arabské štáty, odpovedal jednoznačne. „Že Iránu nemožno dôverovať, že potrvá roky, kým sa táto dôvera znovu vybuduje. Opäť hovorím o islamskom režime Iránu. Že musíme byť veľmi dobre pripravení. Musíme si veľmi dobre vyberať svojich spojencov,“ povedal. Spojené štáty podľa neho zostávajú dôležitým bezpečnostným partnerom regiónu, no rastúci význam by mohla mať aj spolupráca s Izraelom.

Alshareef dokonca otvorene podporuje predstavu spoločného obranného usporiadania s účasťou židovského štátu. „Verím, že Izrael a ďalšie krajiny, ktoré s ním nenormalizovali vzťahy, môžu byť skvelými spojencami. A verejne a otvorene povedané, obranný pakt, ktorý by zahŕňal Izrael, je účinnejší než obranný pakt, ktorý zahŕňa iné krajiny, ktoré sa ukázali ako zbytočné,“ uviedol. Konkrétne štáty, ktoré mal pri tomto porovnaní na mysli, nemenoval.

Dosah je minimálny


Napriek vojnovému konfliktu označil dosahy na každodenný život v SAE za relatívne obmedzené. „Úprimne, vďaka Bohu, dosah je minimálny. Vedenie SAE bolo na to v skutočnosti pripravené,“ povedal. Pripustil, že najmä v prvých dňoch vojny dostávali obyvatelia na mobilné telefóny upozornenia na nebezpečenstvo a potrebu ukryť sa pred útokmi. Obranné kapacity krajiny však podľa neho dokázali situáciu zvládnuť.

Za dôležité považuje aj to, že konflikt neviedol ku kolektívnemu obviňovaniu Iráncov žijúcich v emirátoch. „V SAE žije 400-tisíc Iráncov. Nikto sa ich nedotkol. Nikto s nimi nezaobchádzal zle,“ zdôraznil. Podľa neho miestne úrady jasne komunikovali, že iránska komunita zostáva súčasťou spoločnosti. Aj prípadné obmedzovanie ekonomických a diplomatických vzťahov s Teheránom preto musí zohľadňovať záujmy bežných obyvateľov.

Konečný výsledok vojny si však Alshareef zatiaľ netrúfa predpovedať. „Zatiaľ to nemôžem posúdiť. Pretože táto vojna sa ešte neskončila,“ uviedol. Za rozhodujúce pre budúcnosť regiónu považuje, či iránske vedenie upustí od vyhrážok susedným štátom a prijme možnosť mierového spolužitia. V opačnom prípade očakáva dlhodobú nedôveru a posilňovanie nových bezpečnostných spojenectiev.

>>> Celý rozhovor s Loayom Alshareefom



 


Zdroj: SITA.sk - Irán stratil dôveru arabských susedov. Obranné spojenectvo s Izraelom by bolo účinnejšie, tvrdí mierový aktivista – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim Napätie na Blízkom východe Relácia Okno do sveta
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