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21. októbra 2026
Poľský parlament schválil liberalizáciu interrupčných zákonov, očakáva sa však prezidentské veto
Tagy: Interrupcie Legalizácia interrupcií poľský interrupčný zákon Poľský prezident Umelé prerušenie tehotenstva
Poľsko má v súčasnosti jednu z najprísnejších interrupčných legislatív v EÚ. Ukončenie tehotenstva je legálne len v prípade znásilnenia alebo incestu, alebo ak ohrozuje život či zdravie matky.
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21.10.2026 (SITA.sk) - Poľsko má v súčasnosti jednu z najprísnejších interrupčných legislatív v EÚ. Ukončenie tehotenstva je legálne len v prípade znásilnenia alebo incestu, alebo ak ohrozuje život či zdravie matky.
Poľský parlament v utorok schválil dva návrhy na zmiernenie prísnych interrupčných zákonov v tejto silno katolíckej krajine, ktoré podporila proeurópska vláda premiéra Donalda Tuska, ich budúcnosť je však neistá, keďže sa očakáva veto konzervatívneho prezidenta.
Prvý návrh, ktorý predložili Tuskova Občianska koalícia a strana Nová ľavica, čiastočne dekriminalizuje umelé prerušenie tehotenstva a zruší trestnosť pomoci pri interrupcii, za ktorú dnes hrozí až trojročné väzenie. Návrh schválili poslanci pomerom hlasov 217 ku 213.
Druhý návrh podporovaný konzervatívnejšími koaličnými stranami Poľsko 2050 a Poľská ľudová strana (PSL) ruší dôsledky rozhodnutia ústavného súdu z roku 2020, ktorým zakázal interrupcie aj v niektorých prípadoch závažného poškodenia plodu. Za hlasovalo 233 poslancov, proti bolo 203.
„Štát dôveruje svojim občiankam,“ uviedla po hlasovaní splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová. „Žena, ktorá si urobí potrat sama, dnes nie je trestne stíhaná,“ dodala. „Je načase prestať trestať aj všetkých, ktorí nás majú radi, robia si o nás starosti a rešpektujú naše rozhodnutia.“
Poľsko má v súčasnosti jednu z najprísnejších interrupčných legislatív v Európskej únii. Ukončenie tehotenstva je legálne len v prípade, ak je dôsledkom trestného činu, napríklad znásilnenia alebo incestu, alebo ak ohrozuje život či zdravie matky.
Liberalizácia interrupčných pravidiel patrila medzi hlavné predvolebné sľuby súčasnej vlády. Očakáva sa však, že konzervatívno-nacionalistický prezident Karol Nawrocki využije svoje právomoci a prijaté zákony nepodpíše.
Zdroj: SITA.sk - Poľský parlament schválil liberalizáciu interrupčných zákonov, očakáva sa však prezidentské veto © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský parlament v utorok schválil dva návrhy na zmiernenie prísnych interrupčných zákonov v tejto silno katolíckej krajine, ktoré podporila proeurópska vláda premiéra Donalda Tuska, ich budúcnosť je však neistá, keďže sa očakáva veto konzervatívneho prezidenta.
Dve novely
Prvý návrh, ktorý predložili Tuskova Občianska koalícia a strana Nová ľavica, čiastočne dekriminalizuje umelé prerušenie tehotenstva a zruší trestnosť pomoci pri interrupcii, za ktorú dnes hrozí až trojročné väzenie. Návrh schválili poslanci pomerom hlasov 217 ku 213.
Druhý návrh podporovaný konzervatívnejšími koaličnými stranami Poľsko 2050 a Poľská ľudová strana (PSL) ruší dôsledky rozhodnutia ústavného súdu z roku 2020, ktorým zakázal interrupcie aj v niektorých prípadoch závažného poškodenia plodu. Za hlasovalo 233 poslancov, proti bolo 203.
„Štát dôveruje svojim občiankam,“ uviedla po hlasovaní splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová. „Žena, ktorá si urobí potrat sama, dnes nie je trestne stíhaná,“ dodala. „Je načase prestať trestať aj všetkých, ktorí nás majú radi, robia si o nás starosti a rešpektujú naše rozhodnutia.“
Najprísnejšie v EÚ
Poľsko má v súčasnosti jednu z najprísnejších interrupčných legislatív v Európskej únii. Ukončenie tehotenstva je legálne len v prípade, ak je dôsledkom trestného činu, napríklad znásilnenia alebo incestu, alebo ak ohrozuje život či zdravie matky.
Liberalizácia interrupčných pravidiel patrila medzi hlavné predvolebné sľuby súčasnej vlády. Očakáva sa však, že konzervatívno-nacionalistický prezident Karol Nawrocki využije svoje právomoci a prijaté zákony nepodpíše.
Zdroj: SITA.sk - Poľský parlament schválil liberalizáciu interrupčných zákonov, očakáva sa však prezidentské veto © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Interrupcie Legalizácia interrupcií poľský interrupčný zákon Poľský prezident Umelé prerušenie tehotenstva
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