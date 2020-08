Giacomo Nizzolo sa stal majstrom Európy v cyklistike, Juraj Sagan mal rovnaký čas ako víťaz

Sagan s rovnakým časom ako víťaz

Bašku vyradili kŕče

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Talian Giacomo Nizzolo z tímu Dimension Data sa stal majstrom Európy v cestnej cyklistike v kategórii muži-elite. Na kontinentálnom šampionáte vo francúzskom Plouay 31-ročný Milánčan na trati dlhej 177,45 km finišoval v čase 4:12:23 h pred Francúzom Arnaudom Démarom Groupama-FDJ ), tretí skončil Nemec Pascal Ackermann pôsobiaci v tíme Bora-Hansgrohe V hlavnej skupine dorazil do cieľa aj slovenský reprezentant Juraj Sagan (Bora-Hansrohe), ktorý sa počas víkendu stal slovenským šampiónom.Nizzolo na ME potvrdil dominanciu Talianov na tomto fóre v ostatných rokoch, keď vlani vyhral Elia Viviani a pred ním Matteo Trentin . Prvým majstrom Európy v kategórii elite sa stal v roku 2015 Peter Sagan Juraj Sagan dosiahol rovnaký čas ako víťaz, napokon ho klasifikovali na solídnej 15. priečke. Z poltucta Slovákov to s ním až do úplného záveru vydržal iba Patrik Tybor (CK Banská Bystrica), ktorý napokon zaostal za prvou skupinou o jedenásť sekúnd a obsadil 35. pozíciu.Viac ako 50 km pred cieľom na najlepších začali strácať Martin Haring a po ňom aj Ján Andrej Cully (obaja CK Banská Bystrica), Erika Bašku (Bora-Hansrohe) zo záveru vyradili kŕče a približne 25 km pred cieľom zaostal aj Marek Čanecký (CK Banská Bystrica). Tybor s J. Saganom to medzi najlepšími dotiahli až do konca, ale do elitnej desiatky sa neprebojovali.Čanecký napokon prišiel do cieľa s viac ako päťminútovou stratou na 68. mieste, Cully zaostal o necelých desať minút a skončil na 94. stupienku. Haring obsadil 97. priečkuV stredu sa vo Francúzsku predstavili v pretekoch s hromadným štartom aj ženy do 23 rokov a zlato si v nich vyjazdila Talianka Elisa Balsamová. Z tria Sloveniek preteky dokončila len Radka Paulechová na 42. mieste, Petra Machálková a Laura Debnárová nedokončili.