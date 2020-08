Arbitrážny súd potvrdil odvolanie Slovana Bratislava, UEFA sa k nemu odmietla vyjadriť

Úrady nariadili karanténu

Žiadajú aj odklad duelu s Young Boys

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne potvrdil prijatie odvolania slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava proti pondelkovému verdiktu Európskej futbalovej únie (UEFA). UEFA rozhodla o kontumácii duelu 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov medzi KÍ Klaksvík a ŠK Slovan Bratislava v prospech domáceho klubu z Faerských ostrovov.Podľa CAS vedenie Slovana požiadalo o odklad na stredu naplánovaného zápasu 2. kvalifikačného kola medzi švajčiarskym šampiónom Young Boys Bern a Klaksvíkom.Keďže v dvoch minulotýždňových výpravách Slovana Bratislava sa po prílete na Faerské ostrovy vyskytla osoba s pozitívnym testom na koronavírus , miestne úrady obom nariadila karanténu. "Belasí" tak nemohli nastúpiť na zápas v stredu ani v náhradnom piatkovom termíne.Následne v pondelok prišiel spomenutý verdikt UEFA. "Slovan sa odvolal na CAS proti administratívnemu vylúčeniu zo súťaže a požiadal aj o odklad duelu Young Boys - KÍ do vynesenia rozsudku v tejto záležitosti," uvádza sa vo vyjadrení CAS. UEFA sa pre agentúru AP odmietla vyjadriť v danej veci.Pre ŠK Slovan Bratislava sa púť pohárovou Európou nekončí vyradením z LM, predstaviť by sa mal v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy so žrebom v pondelok 31. augusta.