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16. júla 2026

Júnová vlna horúčav si v Európe mohla vyžiadať až 14-tisíc obetí


Tagy: Extrémne počasie Obete vlna horúčav

Predbežné údaje o úmrtnosti a odhady výskumníkov naznačujú, že rekordná vlna horúčav, ktorá zasiahla západnú Európu na prelome júna a júla, patrila medzi najsmrteľnejšie klimatické katastrofy na ...



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gettyimages 2283258211 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Predbežné údaje o úmrtnosti a odhady výskumníkov naznačujú, že rekordná vlna horúčav, ktorá zasiahla západnú Európu na prelome júna a júla, patrila medzi najsmrteľnejšie klimatické katastrofy na kontinente.


Rekordná vlna horúčav, ktorá zasiahla západnú Európu od 18. júna do 1. júla, si podľa analýzy portálu POLITICO mohla vyžiadať najmenej 14-tisíc nadmerných úmrtí. Predbežné oficiálne údaje o úmrtnosti a odhady výskumníkov zo šiestich najviac postihnutých krajín naznačujú, že išlo o jednu z najsmrteľnejších klimatických katastrof v Európe.

Podľa analyzovaných údajov zaznamenali vo Francúzsku približne 2 000 nadmerných úmrtí, v Belgicku 1 740, v Nemecku 6 800 a v Holandsku 480. V Španielsku evidovali 810 úmrtí priamo súvisiacich s horúčavami a v Spojenom kráľovstve odhadujú približne 2 200 obetí vysokých teplôt.

Samostatné údaje služby EuroMOMO, ktorá monitoruje úmrtnosť v Európe a podporujú ju Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ukázali, že jej 27 členských krajín zaznamenalo medzi 22. a 28. júnom celkovo 10 650 nadmerných úmrtí. Tieto čísla sa ešte môžu zmeniť po spracovaní ďalších údajov.

Nadmerná úmrtnosť predstavuje rozdiel oproti priemernému počtu úmrtí v rovnakom období. Hoci zahŕňa úmrtia zo všetkých príčin, odborníci ju využívajú ako rýchly ukazovateľ dopadov horúčav, keďže vysoké teploty spôsobujú úmrtia nielen priamym prehriatím organizmu, ale aj zhoršením existujúcich zdravotných problémov.

„Je veľmi pravdepodobné, že tieto čísla súvisia predovšetkým s horúčavami,“ uviedol hlavný lekár dánskeho Štátneho sérového inštitútu Lasse Skafte Vestergaard, ktorého pracovisko službu EuroMOMO prevádzkuje. Vedci zároveň konštatovali, že mimoriadne vysoké teploty by boli bez klimatickej zmeny spôsobenej spaľovaním fosílnych palív prakticky nemožné.


Zdroj: SITA.sk - Júnová vlna horúčav si v Európe mohla vyžiadať až 14-tisíc obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie Obete vlna horúčav
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