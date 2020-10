Giro d’Italia (13. etapa): Sagan sa pokúsil o stíhaciu jazdu, záverečný špurt však vyhral Ulissi (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Triumfom talianskeho jazdca Diega Ulissiho z tímu UAE-Team Emirates sa skončila piatková 13. etapa cyklistických pretekov Giro d'Italia, ktorá viedla z Cervie do Monselice a merala 192 kilometrov.Tridsaťjedenročný Ulissi uspel v záverečnom špurte pelotónu pred lídrom celkového hodnotenia Portugalčanom Joaom Almeidom (Deceuninck-Quick Step), tretí finišoval Rakúšan Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe).Almeida si zásluhou bonifikácie za druhú priečku upevnil post lídra celkového poradia a ružový dres, pred druhým Holanďanom Wilcom Keldermanom má aktuálne náskok 40 sekúnd. Ulissi si v piatok pripísal už ôsmy triumf na Gire v kariére.Slovenský jazdec Peter Sagan v piatok obsadil 24. miesto, do cieľa prišiel o 23 sekúnd neskôr ako víťaz. Tridsaťročný Žilinčan je stále druhý v bodovacej súťaži o cyklámenový dres, za Francúzom Arnaudom Démarom (Groupama - FDJ) zaostáva o 37 bodov.Drvivá väčšina piatkovej etapa bola rovinatá, až v závere prišli na rad dve stúpania. Kontakt s čelom už nemali Sagan ani Démare. Slovenský rýchlik sa v závere ešte pokúšal o stíhaciu jazdu za skupinou favoritov v pelotóne, ale tento zámer mu nevyšiel. V cieli bol o 18 sekúnd pred Démarom, ale body nezískal ani jeden z tejto dvojice.Peter Sagan v utorkovej ukončil dlhé čakanie na víťazstvo, keď uspel v 10. etape Gira. Podarilo sa mu to pod dlhých 461 dňoch, predtým naposledy ovládol 5. etapu na Tour de France ešte 10. júla 2019.