Pavel Hapal končí na poste trénera futbalovej reprezentácie Slovenska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v piatok navrhlo ukončenie spolupráce s hlavným trénerom futbalovej reprezentácie Pavlom Hapalom a jeho asistentom Otom Brunegrafom . Ako informuje oficiálny web SFZ, je to dôsledok výkonov a výsledkov mužstva v októbrovom asociačnom termíne."Napriek postupu do finále baráže kvalifikácie ME 2020 cez Írsko vedenie SFZ vyhodnotilo výsledky v zápasoch Ligy národov a herný prejav tímu v októbrových stretnutiach ako nedostatočný a nespĺňajúci oprávnené očakávania odbornej aj širokej verejnosti," uvádza sa na webe SFZ.Rozhodnutie vedenia zväzu v utorok už len formálne potvrdí Výkonný výbor SFZ. Po utorkovom zasadnutí výkonného výboru zároveň prezident SFZ Ján Kováčik oznámi meno nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.