Vlhová skončila v 1.kole obrovského slalomu v rakúskom Söldene s dvojsekundovou stratou

Petre Vlhovej opäť nevyšiel vstup do 55. ročníka zjazdárskeho Svetového pohára. V prvom kole sobotného obrovského slalomu v rakúskom Söldene zašla v elitnej pätnástke až deviaty čas a o čosi neskôr klesla na desiate. Slovenská lyžiarka so štartovým číslom 3 zaostala za vedúcou Taliankou Martou Bassinovou dve sekundy a dve stotiny.





Vlhovej ľadovcové štarty SP nesedia. Vlani ako úradujúca majsterka sveta v söldenskom obrovskom slalome skončila štrnásta, keď po prvom kole strácala na vedúcu Mikaelu Shiffrinovú poldruha sekundy. Teraz hrozil opäť výsledok hlboko pod jej možnosti, keď sa v prvej jazde nedokázala stotožniť s náročnými podmienkami. Mimoriadne ťažký svah s dlhými "zatvorenými" úsekmi pokryla v hornej časti hmla, z ktorej však slovenská pretekárka vyšla do prvého medzičasu ešte s relatívne nízkou stratou 31 stotín. "Sneh bol dobrý, počasie, tiež. Síce bola trochu zlá viditeľnosť, ale dalo sa ísť," konštatovala pre TASR Vlhová.V ďalšom priebehu sa jej nepodarilo dynamicky nasadzovať do vysokých oblúkov a v niektorých bránkach to bolo o prílišnom rešpekte. Vlhovej sa to hodnotilo ťažko: "Musím si to zanalyzovať. Ale podľa času aj podľa môjho pocitu som strmú časť išla veľmi zle."Naopak, neviazaný prístup k širokým technickým líniám v stredovej strmine predviedli talianske spolufavoritky. Oba išli približne na jednej úrovni, Marta Bassinová však úplne čisto a preto získala 58 stotín aj na Federicu Brignoneovú. Víťazka SP spravila v strednej časti chybu, keď sa dostala príliš nízko pod bránku, rýchlo to však skorigovala a ako jediná konkurovala svojej krajanke. Tretia Nórka Mina Fuerst Holtmannová stratila 98 stotín. "Jazdu Marty som nevidela, podľa čas musela ísť skvele. Ja sa budem snažiť zlepšiť môj súhrnný čas, ale mám už veľkú stratu. Napriek tomu spravím všetko pre lepší výsledok," zdôraznila pre TASR Vlhová.