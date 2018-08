Gitarista František Griglák oslávi 65. narodeniny

Zľava Fedor Frešo, Pavol Hammel a František Griglák počas záverečného koncertu turné skupín Prúdy a Olympic v Športovej hale na Pasienkoch v Bratislave 16.februára 1997. Prúdy na ňom hrali v klasickej zostave: Marián Varga, Pavol Hammel, Fedor Frešo, František Griglák, doplnenej o nových členov Igora Skovaya a Martina Hanzela, archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 13. augusta (TASR) – Známy slovenský gitarista a skladateľ František Griglák oslávi 65. narodeniny. Bratislavský rodák (*13.8.1953) mal päť, keď začal chodiť do prípravy na klavír. Pokračoval na Ľudovej škole umenia a neskôr na Konzervatóriu, kde študoval hru na gitare. Prvú gitaru dostal od starého otca.V závere 60. rokov založil s kamarátmi skupinu Inside Of Fire, ktorá hrala cover verzie britských interpretov. V roku 1970 nastúpil na post gitaristu k Pavlovi Hammelovi a Prúdom. Tu sa uplatnil aj ako skladateľ, hity Medulienka, Hermína, Koče plné ruží či Zlatovláska sú z jeho autorského pera. V roku 1971, už ako člen skupiny Collegium Musicum, nahrával známy album Konvergencie.Spolu s Tomášom Berkom, Pavlom Kozmom a Lacom Lučeničom založili v roku 1973 skupinu Fermata. Lučeniča vystriedal neskôr basgitarista Fedor Frešo. Griglák je autorom väčšiny skladieb, ktoré Fermáta vydala na jedenástich štúdiových albumoch.V roku 1986 založil skupinu Avion, ktorá však nemala dlhé trvanie. Spevákom bol Pavol Habera, ktorý potom prešiel k martinskej kapele Team. Hral so skupinou Pressburg, spolupracoval s viacerými slovenskými interpretmi, medzi nimi boli Janko Lehotský, Marika Gombitová, Robo Grigorov, bol pri nahrávaní hitu Loď do neznáma, spolu s Pavlom Horváthom a Pecim Uherčíkom vytvorili formáciu Magma.František Griglák patrí medzi popredné osobnosti slovenskej hudobnej scény. Ako člen skupiny Prúdy podnikne spolu s Pavlom Hammelom turné Prúdy The Best Of Tour 2018.