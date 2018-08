Prehľad o novinkách na slovenskom knižnom trhu

Ilustračná snímka.

Bratislava 13. augusta (TASR)

Bratislava 13. augusta (TASR) – Nové tituly žánrov románového, detektívneho trileru, poviedkového či populárno-náučného pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Temný švédsky triler Rašelinisko z pera Susanne Jansson zavedie čitateľa do močarín severného Švédska, mestečka Mossmarken, kde na okraji rašeliniska v dávnych časoch ľudia nechávali bohom obety. Biologička Nathalie, ktorá sem prichádza pracovať na výskumnej úlohe, ukrýva temné tajomstvo. Mossmarken bol kedysi jej domovom, vrátila sa sem, aby sa vyrovnala s traumou z detstva. Naviac, keď v močarinách nájde muža v bezvedomí s vreckami plnými zlata.Helen Ahpornsiriová je autorkou knižky Rok v prírode. Čitateľ sa prostredníctvom tejto knihy prejde prírodou počas štyroch ročných období, v ktorej sú ilustrácie vytvorené iba z ručne vylisovaných rastlín. Výtvarníčka Helen Ahpornsiriová premieňa rastliny na divé zajace, poletujúce lastovičky či hravé motýle. S každou stránkou sa pred očami čitateľa zmenia pestrofarebné kvety na nádherné zvieratá. Čaro každého kvetu umožní objaviť zázraky prírody počas celého roka.V reedícii po dlhšom období vychádza román maďarského autora Imreho Kertésza s názvom Bezosudovosť. Zdanlivo neosobný apatický úškrn, s ktorým sa hlavný hrdina vyrovnáva s realitou 'v lágri', ktorý pokladal aj transport do neznáma za dobrodružstvo. Autor totiž nezobrazil problematiku holokaustu tradične, z morálneho či citového hľadiska, ale predstavil ju svojským jazykom rozprávača s autobiografickými črtami. Kniha vyšla prvý raz v roku 1975 a dnes patrí medzi najpozoruhodnejšie literárne diela 20. storočia. Podľa románu bol nakrútený aj rovnomenný film.Winter Renshawová je autorkou románu s nádychom erotiky Absint. Mužskej hlavnej postave sa na displeji zobrazovalo meno Absint. Poznal ju však ako podmanivý hlas v telefóne, s ktorým neskoro do noci viedol debaty o Proustovi a Hemingwayovi, kde-tu aj necudnými. Nikdy sa nestretli. Až raz vpochodovala k nemu do kancelárie s otázkou „chceli ste so mnou hovoriť, pán riaditeľ?“ Okamžite ju podľa toho hlasu spoznal, dievča v obtiahnutých legínach a tielku s hlbokým výstrihom.Pre teba aj zomriem a iné stratené texty je názov zbierky posledných nepublikovaných poviedok, ktorých autorom je Francis Scott Fitzgerald. Ten neplánoval vydať tieto poviedky ako zbierku. Väčšinu z nich rozosielal v 30. rokoch 20. storočia ako príspevky do veľkých časopisov, kde ich ešte za jeho života prijali, ale napokon nepublikovali. Niektoré vznikli v podobe filmových námetov, ktoré posielal producentom, no filmy sa z nich nestali. Sú medzi nimi poviedky zo spisovateľovej ranej tvorby aj z obdobia krátko pred koncom života.