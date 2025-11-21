Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

21. novembra 2025

Žilinka plánuje odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline, dôvodom sú závažné porušenia zákonov


Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamýšľa odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline Tomáša Balogha pre závažné porušenia ...



6791fccb8bf3d518418177 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamýšľa odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline Tomáša Balogha pre závažné porušenia zákonov pri hospodárení na krajskej prokuratúre. Ako ešte vo štvrtok 20. novembra povedal pre médiá, v tejto súvislosti oslovil Radu prokurátorov SR. Po tom, ako rada vydá stanovisko k jeho návrhu, Žilinka podľa vlastných slov rozhodne.


Balogh adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre. Žilinka v tom však vidí jeho snahu celú vec spolitizovať.

Vždy reagovali na zistené nedostatky


Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného,“ vyhlásil Žilinka.

Generálny prokurátor ďalej zdôraznil, že generálna prokuratúra v súvislosti s trestnými konaniami nikdy nevydala žiaden negatívny pokyn, teda „Nestíhať“, „Nedať návrh na väzbu“ alebo „Neobžalovať“. „Ale vždy sme reagovali len na zistené nedostatky,“ skonštatoval Žilinka.

Prieťahy v prípadoch


V prípadoch, ktoré spomenul Balogh, čo sú podľa medializovaných informácií kauza MH Manažment, kde je obvinený vedúci úradu vlády Juraj Gedra, a trestná vec Svetozára Chabadu, ktorý je švagrom premiéra Roberta Fica, zistili podľa Žilinku prieťahy, a to, že sa nekoná plynulo.

Naďalej vykonáva dozor v oboch trestných veciach, ktoré sú spomenuté v liste prokurátora krajskej prokuratúry v Žiline,“ doplnil Žilinka s tým, že prokurátori generálnej prokuratúry vykonávajú len dohľad.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka plánuje odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline, dôvodom sú závažné porušenia zákonov © SITA Všetky práva vyhradené.

Glück vyzýva Žilinku, aby súhlasil s účasťou Balogha a Kováča na výbore. Vysvetliť by mal aj závažné podozrenia – VIDEO
