Piatok 21.11.2025
|Denník - Správy
21. novembra 2025
Žilinka plánuje odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline, dôvodom sú závažné porušenia zákonov
Tagy: Generálny prokurátor SR Porušenie zákona Premiér Slovenskej republiky Žilinský krajský prokurátor
Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamýšľa odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline Tomáša Balogha pre závažné porušenia ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamýšľa odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline Tomáša Balogha pre závažné porušenia zákonov pri hospodárení na krajskej prokuratúre. Ako ešte vo štvrtok 20. novembra povedal pre médiá, v tejto súvislosti oslovil Radu prokurátorov SR. Po tom, ako rada vydá stanovisko k jeho návrhu, Žilinka podľa vlastných slov rozhodne.
Balogh adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre. Žilinka v tom však vidí jeho snahu celú vec spolitizovať.
„Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného,“ vyhlásil Žilinka.
Generálny prokurátor ďalej zdôraznil, že generálna prokuratúra v súvislosti s trestnými konaniami nikdy nevydala žiaden negatívny pokyn, teda „Nestíhať“, „Nedať návrh na väzbu“ alebo „Neobžalovať“. „Ale vždy sme reagovali len na zistené nedostatky,“ skonštatoval Žilinka.
V prípadoch, ktoré spomenul Balogh, čo sú podľa medializovaných informácií kauza MH Manažment, kde je obvinený vedúci úradu vlády Juraj Gedra, a trestná vec Svetozára Chabadu, ktorý je švagrom premiéra Roberta Fica, zistili podľa Žilinku prieťahy, a to, že sa nekoná plynulo.
„Naďalej vykonáva dozor v oboch trestných veciach, ktoré sú spomenuté v liste prokurátora krajskej prokuratúry v Žiline,“ doplnil Žilinka s tým, že prokurátori generálnej prokuratúry vykonávajú len dohľad.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka plánuje odvolať šéfa Krajskej prokuratúry v Žiline, dôvodom sú závažné porušenia zákonov © SITA Všetky práva vyhradené.
