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16. júla 2026
Globálna podpora rovnosti a ochrany LGBT+ komunity zostáva silná, ukazuje prieskum
Tagy: Homosexuáli Homosexuálne manželstvá Ipsos LGBT+ Pride Report LGBT Páry rovnakého pohlavia Prieskum
Štúdia Ipsos LGBT+ Pride Report 2026 vychádza z globálneho prieskumu realizovaného prostredníctvom online platformy Global Advisor od 24. apríla do 8. mája 2026. Väčšina ľudí v 26 krajinách sveta ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Štúdia Ipsos LGBT+ Pride Report 2026 vychádza z globálneho prieskumu realizovaného prostredníctvom online platformy Global Advisor od 24. apríla do 8. mája 2026.
Väčšina ľudí v 26 krajinách sveta podporuje ochranu LGBT+ ľudí pred diskrimináciou aj možnosť uzatvárať manželstvá párov rovnakého pohlavia. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Ipsos LGBT+ Pride Report 2026, ktorý mapoval postoje verejnosti k témam rovnosti, ochrany pred diskrimináciou, manželstiev párov rovnakého pohlavia, zastúpenia LGBT+ ľudí v médiách či úlohy značiek pri podpore inklúzie.
Podľa výsledkov prieskumu až tri štvrtiny populácie v týchto 26 krajinách (75 percent) podporujú zákony chrániace LGBT+ ľudí pred diskrimináciou v oblasti zamestnania, vzdelávania, bývania či prístupu k službám. Viac ako polovica respondentov (53 %) si myslí, že páry rovnakého pohlavia by mali mať možnosť uzavrieť manželstvo, čo potvrdzuje, že rovnosť pred zákonom zostáva jednou z najakceptovanejších tém v oblasti LGBT+ práv.
Najvyššiu podporu zaznamenali v Holandsku (80 percent), Španielsku (74 percent) a Švédsku (73 percent), naopak, najnižšiu v Turecku (16 percent), Južnej Kórei (26 percent) a Peru (28 percent).
„Manželstvá párov rovnakého pohlavia patria medzi témy, pri ktorých dlhodobo vidíme vyššiu mieru akceptácie než pri mnohých iných otázkach spojených s LGBT+ komunitou. Pre značnú časť verejnosti ide predovšetkým o otázku rovnakých práv a rovnakého právneho postavenia partnerov,“ dopĺňa sociologička Barbora Slovák, Client Director Ipsos.
Viac ako polovica opýtaných (52 percent) zároveň podporuje aj širšie legislatívne opatrenia zakazujúce diskrimináciu LGBT+ ľudí. Najvyššiu podporu ochrany pred diskrimináciou zaznamenali v Thajsku (84 percent), Francúzsku (82 percent) a v Španielsku, Holandsku a Švédsku (zhodne 81 percent). Najnižšia podpora bola v Turecku (51 percent), Južnej Kórei (59 percent) a Poľsku (63 percent).
Názory verejnosti sú viac rozdelené pri zobrazovaní LGBT+ tém v médiách. Viac LGBT+ postáv vo filmoch, televízii a reklame podporuje 30 percent respondentov, zatiaľ čo 29 percent je proti. Najvyššiu podporu zaznamenalo Thajsko (59 percent), nasledované Španielskom (45 percent). Najnižšia podpora bola v Južnej Kórei a Maďarsku, zhodne na úrovni 14 percent.
O niečo vyššiu podporu získava angažovanosť značiek v oblasti rovnosti a inklúzie. Aktívnu podporu rovnosti LGBT+ komunity zo strany firiem a značiek podporuje 42 percent opýtaných. Hoci je tento podiel podobný ako vlani, v porovnaní s rokom 2021 ide o pokles o sedem percentuálnych bodov. Najvyššiu podporu vyjadrujú respondenti v Thajsku (69 %), Španielsku (60 %) a Južnej Afrike (59 %), naopak, najnižšiu v Južnej Kórei (20 %), Turecku (25 %) a Poľsku (28 %).
„Pri LGBT+ témach verejnosť čoraz viac rozlišuje medzi samotnou podporou rovnosti a spôsobom, akým ju komunikujú médiá či značky. Firmy sa dnes pohybujú v prostredí, kde nestačí zaujať stanovisko. Spotrebitelia očakávajú, že hodnoty, ku ktorým sa značky hlásia, budú viditeľné aj v ich každodennom fungovaní, a nie iba v marketingovej komunikácii,“ hovorí Barbora Slovák.
Výrazne rozdielnejšie postoje majú respondenti pri otázkach týkajúcich sa športu. Takmer polovica opýtaných (46 percent) podporuje pôsobenie otvorene homosexuálnych a bisexuálnych športovcov v športových tímoch. Účasť transrodových športovcov v súťažiach podľa rodovej identity podporuje 22 percent respondentov. V porovnaní s rokom 2021 ide o pokles o desať percentuálnych bodov.
Štúdia Ipsos LGBT+ Pride Report 2026 vychádza z globálneho prieskumu realizovaného prostredníctvom online platformy Global Advisor od 24. apríla do 8. mája 2026. Do prieskumu sa zapojilo 19 019 respondentov v 26 krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Ázie a Afriky.
Zdroj: SITA.sk - Globálna podpora rovnosti a ochrany LGBT+ komunity zostáva silná, ukazuje prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšina ľudí v 26 krajinách sveta podporuje ochranu LGBT+ ľudí pred diskrimináciou aj možnosť uzatvárať manželstvá párov rovnakého pohlavia. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Ipsos LGBT+ Pride Report 2026, ktorý mapoval postoje verejnosti k témam rovnosti, ochrany pred diskrimináciou, manželstiev párov rovnakého pohlavia, zastúpenia LGBT+ ľudí v médiách či úlohy značiek pri podpore inklúzie.
Podľa výsledkov prieskumu až tri štvrtiny populácie v týchto 26 krajinách (75 percent) podporujú zákony chrániace LGBT+ ľudí pred diskrimináciou v oblasti zamestnania, vzdelávania, bývania či prístupu k službám. Viac ako polovica respondentov (53 %) si myslí, že páry rovnakého pohlavia by mali mať možnosť uzavrieť manželstvo, čo potvrdzuje, že rovnosť pred zákonom zostáva jednou z najakceptovanejších tém v oblasti LGBT+ práv.
Väčšia akceptácia v téme manželstva
Najvyššiu podporu zaznamenali v Holandsku (80 percent), Španielsku (74 percent) a Švédsku (73 percent), naopak, najnižšiu v Turecku (16 percent), Južnej Kórei (26 percent) a Peru (28 percent).
„Manželstvá párov rovnakého pohlavia patria medzi témy, pri ktorých dlhodobo vidíme vyššiu mieru akceptácie než pri mnohých iných otázkach spojených s LGBT+ komunitou. Pre značnú časť verejnosti ide predovšetkým o otázku rovnakých práv a rovnakého právneho postavenia partnerov,“ dopĺňa sociologička Barbora Slovák, Client Director Ipsos.
Viac ako polovica opýtaných (52 percent) zároveň podporuje aj širšie legislatívne opatrenia zakazujúce diskrimináciu LGBT+ ľudí. Najvyššiu podporu ochrany pred diskrimináciou zaznamenali v Thajsku (84 percent), Francúzsku (82 percent) a v Španielsku, Holandsku a Švédsku (zhodne 81 percent). Najnižšia podpora bola v Turecku (51 percent), Južnej Kórei (59 percent) a Poľsku (63 percent).
Názory verejnosti sú viac rozdelené pri zobrazovaní LGBT+ tém v médiách. Viac LGBT+ postáv vo filmoch, televízii a reklame podporuje 30 percent respondentov, zatiaľ čo 29 percent je proti. Najvyššiu podporu zaznamenalo Thajsko (59 percent), nasledované Španielskom (45 percent). Najnižšia podpora bola v Južnej Kórei a Maďarsku, zhodne na úrovni 14 percent.
Výrazné rozdiely v otázkach športu
O niečo vyššiu podporu získava angažovanosť značiek v oblasti rovnosti a inklúzie. Aktívnu podporu rovnosti LGBT+ komunity zo strany firiem a značiek podporuje 42 percent opýtaných. Hoci je tento podiel podobný ako vlani, v porovnaní s rokom 2021 ide o pokles o sedem percentuálnych bodov. Najvyššiu podporu vyjadrujú respondenti v Thajsku (69 %), Španielsku (60 %) a Južnej Afrike (59 %), naopak, najnižšiu v Južnej Kórei (20 %), Turecku (25 %) a Poľsku (28 %).
„Pri LGBT+ témach verejnosť čoraz viac rozlišuje medzi samotnou podporou rovnosti a spôsobom, akým ju komunikujú médiá či značky. Firmy sa dnes pohybujú v prostredí, kde nestačí zaujať stanovisko. Spotrebitelia očakávajú, že hodnoty, ku ktorým sa značky hlásia, budú viditeľné aj v ich každodennom fungovaní, a nie iba v marketingovej komunikácii,“ hovorí Barbora Slovák.
Výrazne rozdielnejšie postoje majú respondenti pri otázkach týkajúcich sa športu. Takmer polovica opýtaných (46 percent) podporuje pôsobenie otvorene homosexuálnych a bisexuálnych športovcov v športových tímoch. Účasť transrodových športovcov v súťažiach podľa rodovej identity podporuje 22 percent respondentov. V porovnaní s rokom 2021 ide o pokles o desať percentuálnych bodov.
Štúdia Ipsos LGBT+ Pride Report 2026 vychádza z globálneho prieskumu realizovaného prostredníctvom online platformy Global Advisor od 24. apríla do 8. mája 2026. Do prieskumu sa zapojilo 19 019 respondentov v 26 krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Ázie a Afriky.
Zdroj: SITA.sk - Globálna podpora rovnosti a ochrany LGBT+ komunity zostáva silná, ukazuje prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Homosexuáli Homosexuálne manželstvá Ipsos LGBT+ Pride Report LGBT Páry rovnakého pohlavia Prieskum
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