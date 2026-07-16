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16. júla 2026

Ukrajinský minister obrany Fedorov odstúpil, zmeny sú súčasťou rekonštrukcie vlády


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine

Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov oznámil rezignáciu v rámci zmien vo vláde prezidenta Volodymyra Zelenského. Jeho odchod nasleduje po schválení rezignácie premiérky Julije Svyrydenkovej ...



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belgium_nato_defense_ministers_48934 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov oznámil rezignáciu v rámci zmien vo vláde prezidenta Volodymyra Zelenského. Jeho odchod nasleduje po schválení rezignácie premiérky Julije Svyrydenkovej parlamentom.


Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v stredu oznámil svoju rezignáciu, ktorá je súčasťou rekonštrukcie vlády prezidenta Volodymyra Zelenského. Vo funkcii pôsobil od januára tohto roka a vo svojom príspevku na platforme Telegram uviedol, že bolo pre neho „veľkou cťou slúžiť ukrajinskému ľudu ako minister obrany“.

Vo svojom rozlúčkovom vyhlásení Fedorov vyzdvihol najmä rozvoj výroby a nasadzovania dronov od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, ako aj začiatok rozsiahlych reforiem ukrajinskej armády. Práve bezpilotné systémy sa podľa neho stali jedným z kľúčových prvkov obrany krajiny.

Rezignácia prichádza deň po tom, ako ukrajinský parlament schválil odchod premiérky Julije Svyrydenkovej, ktorá stála na čele vlády približne rok. Personálne zmeny sú súčasťou širšej reorganizácie kabinetu prezidenta Zelenského.

Fedorov sa vo veku 35 rokov stal najmladším ministrom obrany v histórii Ukrajiny. Do funkcie nastúpil s cieľom priniesť nový impulz do fungovania ozbrojených síl a patril medzi prvých predstaviteľov ukrajinskej vlády, ktorí presadzovali rozsiahle využívanie dronov vo vojne s Ruskom.

Podieľal sa aj na uzavretí dohody s podnikateľom Elonom Muskom o používaní satelitného systému Starlink ukrajinskými ozbrojenými silami a o obmedzení jeho dostupnosti pre ruské jednotky. Podľa ukrajinských médií by ho vo funkcii ministra obrany mohol nahradiť súčasný minister vnútra Ihor Klymenko.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský minister obrany Fedorov odstúpil, zmeny sú súčasťou rekonštrukcie vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine
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