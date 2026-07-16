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16. júla 2026
Ruské rakety zasiahli Kyjev, pri nočnom útoku zahynuli dvaja ľudia
Údery poškodili viacero častí metropoly, medzi zranenými je aj dieťa. Terčom útokov sa stal aj Charkov. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších päť utrpelo zranenia pri nočnom ruskom raketovom ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Údery poškodili viacero častí metropoly, medzi zranenými je aj dieťa. Terčom útokov sa stal aj Charkov.
Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších päť utrpelo zranenia pri nočnom ruskom raketovom útoku na Kyjev. Oznámili to vo štvrtok ukrajinské záchranné zložky po sérii explózií, ktoré otriasli metropolou krátko po polnoci.
Novinári agentúry AFP hlásili niekoľko silných detonácií po tom, ako ukrajinské letectvo varovalo pred prilietajúcimi balistickými raketami. Na oblohe nad Kyjevom bolo podľa nich vidieť viacero jasných zábleskov.
„Dvaja ľudia zahynuli v Kyjeve v dôsledku nepriateľského útoku,“ uviedol starosta mesta Vitalij Kličko.
Ukrajinská štátna záchranná služba informovala, že medzi piatimi zranenými je aj dieťa. Zasiahnuté boli mestské časti Svjatošynskyj a Darnyckyj. Podľa Klička raketa zasiahla sklad a trosky zostrelených striel dopadli na neobytné budovy.
V rovnakom čase čelil útokom bezpilotných lietadiel aj Charkov na severovýchode krajiny. Rusko v posledných týždňoch pravidelne útočí na Kyjev balistickými raketami, ktoré patria medzi najťažšie zachytiteľné zbrane.
Ukrajina zároveň upozorňuje na nedostatok rakiet PAC-3 pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Len deň pred útokom navštívila Kyjev predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá s ukrajinským vedením rokovala o posilnení obrannej spolupráce.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že výroba rakiet pre systémy Patriot na Ukrajine by sa mohla začať ešte do konca tohto roka.
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety zasiahli Kyjev, pri nočnom útoku zahynuli dvaja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších päť utrpelo zranenia pri nočnom ruskom raketovom útoku na Kyjev. Oznámili to vo štvrtok ukrajinské záchranné zložky po sérii explózií, ktoré otriasli metropolou krátko po polnoci.
Útok raketami
Novinári agentúry AFP hlásili niekoľko silných detonácií po tom, ako ukrajinské letectvo varovalo pred prilietajúcimi balistickými raketami. Na oblohe nad Kyjevom bolo podľa nich vidieť viacero jasných zábleskov.
„Dvaja ľudia zahynuli v Kyjeve v dôsledku nepriateľského útoku,“ uviedol starosta mesta Vitalij Kličko.
Ukrajinská štátna záchranná služba informovala, že medzi piatimi zranenými je aj dieťa. Zasiahnuté boli mestské časti Svjatošynskyj a Darnyckyj. Podľa Klička raketa zasiahla sklad a trosky zostrelených striel dopadli na neobytné budovy.
Útočili aj na Charkov
V rovnakom čase čelil útokom bezpilotných lietadiel aj Charkov na severovýchode krajiny. Rusko v posledných týždňoch pravidelne útočí na Kyjev balistickými raketami, ktoré patria medzi najťažšie zachytiteľné zbrane.
Ukrajina zároveň upozorňuje na nedostatok rakiet PAC-3 pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Patriot do konca roka
Len deň pred útokom navštívila Kyjev predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá s ukrajinským vedením rokovala o posilnení obrannej spolupráce.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že výroba rakiet pre systémy Patriot na Ukrajine by sa mohla začať ešte do konca tohto roka.
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety zasiahli Kyjev, pri nočnom útoku zahynuli dvaja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
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