Streľba na Trumpa je výstrahou pre demokraciu. Eštok odsudzuje akékoľvek politicky motivované násilie na Slovensku i vo svete

14.7.2024 (SITA.sk) - Streľba na bývalého prezidenta USA a zároveň prezidentského kandidáta Donalda Trumpa je podľa ministra vnútra a šéfa koaličnej strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka ďalšou výstrahou pre demokraciu. Ak ďalej napísal na sociálnej sieti, demokracia totiž znamená, že politické rozhodnutia robia ľudia vo volebných miestnostiach, a nie so zbraňami na uliciach.„Predstava, že ak nedokážem politického oponenta poraziť v demokratickom volebnom súboji, tak ho fyzicky zlikvidujem - je koniec demokracie a začiatok násilia, ktoré v minulosti neraz končilo občianskymi vojnami. Zažili sme to pred dvoma mesiacmi na Slovensku, dnes to zažívajú priamo v "kolíske demokracie" - útok na demokraticky zvoleného premiéra alebo na topfavorita prezidentských volieb je útokom na samotnú demokraciu," skonštatoval minister.Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že odsudzuje akékoľvek politicky motivované násilie na Slovensku i vo svete a pevne verí, že tak urobia všetky relevantné politické sily - bez ohľadu na to, či obeť atentátu je alebo nie je ich osobným favoritom.„Verím, že nebudem čítať na sociálnych sieťach komentáre, že "veď si to zaslúžil" alebo "škoda, že nemierili lepšie." Lebo akékoľvek schvaľovanie násilia v politike je cestou do pekla," dodal minister vnútra.