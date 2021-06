GLOBSEC 2021 je vďaka Vacuumlabs a jeho projektu Rýchlotest-Covid bezpečným miestom bez COVID-19

O projekte Rýchlotest-Covid.sk

14.6.2021 (Webnoviny.sk) -Vacuumlabs globálny poskytovateľ fintech riešení, ktorého doménou je vytváranie online bánk, či peňaženiek pre kryptomeny, v čase vrcholiacej pandémie dokázal vytvoriť pre svojich developerov bezpečné pracovné prostredie a vybudoval pod svojimi krídlami projekt Rýchlotest-Covid."Od začiatku pandémiu pristupuje Vacuumlabs k bezpečiu svojich tímov s najvyššou prioritou. Bol prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zatvorila svoje kancelárie a nariadila home-office skôr, ako to vyžadovali plošné nariadenia. Napriek práci pre klientov z celého sveta a nastaveným procesom na prácu z domu to síce nebola veľká zmena, dlhodobý lockdown bol však náročnejší, ako všetci očakávali", spomína Matej Ftáčnik, CEO a jeden zo zakladateľov Vacuumlabs.Na podporu všetkých nariadení vlády, pravidiel ROR, zaviedli vo firme semafor s pravidlami na vstup do kancelárií. Pre vyššiu úroveň bezpečnosti pri práci v kanceláriách v lete 2020 Vacuumlabs zaviedol pravidelné preventívne testovanie a vstup do kancelárií lenS negatívnym testom. V začiatkoch tieto testy vykonával externý dodávateľ, ktorý dochádzal pravidelne do bratislavských kancelárií a zvládal otestovať všetkých záujemcov v jeden deň. "Po príchode druhej vlny a pri zvýšenej potrebe testovania sa však spoločnosť rozhodla vytvoriť v spolupráci s medicínskymi partnermi vlastnú testovaciu službu, Rýchlotest-covid.sk. Služba bola od začiatku zameraná na prepracovaný proklientský prístup, má jednoduchú registráciu na test v presne vybraný čas a rýchle doručenie výsledkov. Okrem antigénových testov si záujemci môžu vybrať klasické PCR výterom, alebo aj pohodlnejšie slinné testy a to všetko za najnižšie ceny na trhu", približuje Martin Vavrinčík, projektový manažér Rýchlotest-Covid.Napriek tomu, že do spoločných kancelárií v Bratislave chodí denne viac ako 200 ľudí, pri pravidelnom testovaní dva krát za týždeň antigénovým a zároveň aj PCR testom, odhalili od novembra 2020 vďaka tomuto systému a dôslednému testovaniu celkovo menej ako 10 pozitívnych prípadov COVID-19 z približne 10.000 vykonaných testov.Prvotným zámerom pri vzniku spin off Rýchlotest-Covid bolo pomôcť vlastným tímom developerov cítiť sa bezpečne v čase pandémie, o toto know-how však prejavili záujem aj ďalšie slovenské firmy. V čase vrcholiacej druhej vlny chceli aj spoločnosti ako VUB, Pixel Federation, Kia či Dedoles zaistiť bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Rýchlotest-Covid tak od novembra 2020 pre približne 115 firemných zákazníkov vykonal viac ako 20.000 antigénových a PCR testov."Inovácie prinášame už takmer 10 rokov našim fintech klientom. Pandémia priniesla výzvy na inovácie aj v oblasti ochrany zdravia. Je pre nás veľkou cťou, že tento rok môže náš projekt Rýchlotest-Covid byť Healthcare Partner podujatí GLOBSEC a spolu s našimi partnermi BMC SAV, MultiplexDX a Salvus zaistiť vysokú bezpečnosť pre účastníkov tohto prestížneho podujatia", hovorí Matej Ftáčnik CEO Vacuumlabs a jeden z rečníkov na Bratislava Forum.Pre zaistenie najvyššej úrovne bezpečia testuje Rýchlotest-Covid od začiatku mája dvakrát týždenne celý organizačný tím GLOBSEC.Samotní účastníci konferencie budú môcť vstúpiť na podujatie len s platným negatívnym RT-PCR testom, nie starším ako 48 hodín. Rýchlotest-Covid, ako Healthcare Partner poskytne účastníkom možnosť dať si zadarmo urobiť RT-PCR už 14.júna v testovacom mieste na nábreží Grand Hotel River Park Bratislava. Vďaka spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV dostanú výsledok testu do 12 hodín. Dodatočnú možnosť testovania rýchlejšími LAMP testami spoločnosti MultiplexDX zaistí Rýchlotest-Covid už počas konania konferencie od 15. do 17.júna, pričom výsledok do 2 hodín umožní hosťom zúčastniť sa Fora aj v deň testovania.Technologická podpora developerov Vacuumlabs poskytuje účastníkom GLOBSEC pri samotnom testovaní nadštandardné pohodlie. Vďaka aplikácii a integrovaniu všetkých systémov nie je potrebné pri vstupe dokladovať negatívny výsledok testu. Vysoká úroveň bezpečnosti podujatia umožní vstup účastníkom s negatívnym testom len prepojením informačných systémov všetkých partnerov a organizátora. Rýchlotest-Covid vznikol z pôvodne interného projektu Vacuumlabs, ktorého cieľom bolo pravidelne testovať členov tímu a umožniť tak bezpečné fungovanie v spoločných priestoroch. V súčasnosti zabezpečuje pravidelné antigénové a PCR testovanie pre firmy a verejnosť a prevádzkuje 15 mobilných odberových miest v Bratislave a Košiciach.Unikátna MOM Galéria zachytáva očami fotografa Antona Karpitu tváre a príbehy ľudí, ktorí kvôli Covid-19 stratili prácu a využili svoje schopnosti, aby ju opäť našli na jednom z odberových miest prevádzkovaných pod značkou rychlotest-covid.skje globálny technologický partner, poskytovateľ úspešných full-stack fintech riešení, ktoré dosahuje svojim tímom softvérovým inžinierom a dizajnérom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti fintech, kryptomeny, online trhov a digitálnych produktov, medzi ktoré patria digitálna banka Mox pre Standard Chartered v Hongkongu, peňaženka Yoroi pre krypto menu Ada, alebo CO2 kalkulačka , ktorá pomáha obmedziť spotrebu oxidu uhličitého.Z našich deviatich kancelárií sprevádzame našich globálnych klientov pri vývoji ich produktov. 