Nemecko hlási najmenej nakazených za deväť mesiacov, plánuje zmierňovať pravidlá pre nosenie rúšok

Zmiernenie pravidiel

Ochoreniu podľahlo 10 ľudí

14.6.2021 - Denný počet prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku klesol na najnižšiu úroveň za takmer deväť mesiacov.Inštitút Roberta Kocha, ktorý pôsobí ako nemecké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, v pondelok informoval, že za uplynulých 24 hodín v krajine odhalili len 549 nových infekcií.Prvýkrát od 21. septembra minulého roka tak v Nemecku za jeden deň pribudlo menej ako tisíc nových nákaz.Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Nemecku prudko klesá už niekoľko týždňov a preto v krajine začali diskusiu o možnosti zmiernenia pravidiel pre nosenie rúšok.Minister zdravotníctva Jens Spahn pre médiá nemeckého vydavateľstva Funke povedal, že pravidlá by sa mali zmierňovať postupne a najprv by sa mala zrušiť povinnosť nosiť rúška v exteriéri.Dodal, že od nosenia rúšok v interiéroch by sa mohlo upúšťať „pozvoľna" v oblastiach s veľmi malým výskytom infekcií a s vysokou mierou zaočkovanosti.Ochoreniu COVID-19 za uplynulých 24 hodín podľahlo ďalších 10 obyvateľov Nemecka, čím celkový počet obetí pandémie v krajine stúpol na 89 844. Koronavírusom sa v Nemecku doteraz nakazilo viac ako 3,7 milióna ľudí.