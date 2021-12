Slovenskí hokejisti sa na Švajčiarskom pohári nepostavia proti Rusom, ich prvými súpermi budú Nóri

Zápasy s vysokou hernou kvalitou

Diváci musia mať rúška

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Na blížiacom sa Švajčiarskom pohári vo Vispe (16.- 17. 12.) si slovenskí hokejisti napokon nezahrajú proti Rusom, ale proti Nórom. Zmena na tradičnom predvianočnom turnaji pod názvom NaturEnergie Challenge nastala vzhľadom na storno účasti ruského olympijského tímu, ktorý ako dôvod uviedol zhoršujúci sa stav pandémie ochorenia COVID-19.Po novom teda slovenský tím nastúpi vo štvrtok 16. 12. proti Nórsku a domáci Švajčiari si v rovnaký deň v Lonza Arene zmerajú sily s Lotyšmi. O deň neskôr budú hrať proti sebe víťazi štvrtkových duelov a zdolané tímy."Sme radi, že náš turnaj môžeme usporiadať podľa plánu za účasti štyroch krajín. A to aj napriek zrušeniu účasti Ruska,“ uviedol Lars Weibel, riaditeľ reprezentačnej sekcie na Švajčiarskom hokejovom zväze."Keďže náš domáci turnaj sa koná tesne pred olympijskými hrami v Pekingu a zúčastňujú sa na ňom len krajiny z najvyššej kategórie majstrovstiev sveta, diváci sa môžu tešiť na vzrušujúce zápasy s vysokou hernou kvalitou,“ dodal Weibel.Švajčiari zatiaľ neuvažujú o tom, že by sa ich turnaj konal bez účasti divákov. Isté je, že návštevníci zápasov vo Vispe budú musieť mať prekryté dýchacie cesty. Realizačný tím slovenskej reprezentácie povolal do Švajčiarska skúsenejších hráčov ako nedávno na Nemecký pohár v Krefelde, kde Slováci po dvoch víťazstvách a jednej prehre skončili na druhom mieste.Do mužstva nominovali brankárov Mateja Tomeka a Patrika Rybára, medzi oktetom obrancov patria k najskúsenejším Martin Gernát a Martin Marinčin. Medzi tucet útočníkov dostal pozvánku aj 104-násobný reprezentant Libor Hudáček z HC Lugano či Dávid Bondra, ktorý sa nedávno vrátil do HK Poprad.