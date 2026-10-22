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22. októbra 2026
Gól aj asistencia proti Arsenalu. Harry Kane je hlavný kandidát na Zlatú loptu – VIDEO
Harry Kane sa výrazne zaslúžil o to, že Bayern Mníchov predĺžil domácu sériu bez prehry v LM. A zasa ten Harry Kane! Na prvý gól prihral Alphonsovi Daviesovi a druhý sám ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Harry Kane sa výrazne zaslúžil o to, že Bayern Mníchov predĺžil domácu sériu bez prehry v LM.
A zasa ten Harry Kane! Na prvý gól prihral Alphonsovi Daviesovi a druhý sám strelil.
Kapitán anglickej reprezentácie tak výrazne prispel k remíze Bayernu Mníchov s Arsenalom (2:2) v treťom zápase ligovej fázy Ligy majstrov (LM).
Kane strelil štvrtý gól v aktuálnej sezóne LM a v tabuľke šiestich štvorgólových strelcov je líder, keďže má aj dve asistencie.
Jednu z nich predviedol aj proti Arsenalu. Desať minút po tom, čo Eberechi Eze poslal hostí v prvom polčase v Mníchove do vedenia,
Kane vyslal potrebný impulz na vyrovnanie priebežného stavu. Jeho geniálnu prihrávku poza chrbát Jurriena Timbera Alphonso Davies premenil na gól. "Tá lopta bola neuveriteľná, až šialená," ocenil gólovú asistenciu jeho spoluhráč Aleksandar Pavlovič.
V polovici druhého polčasu potom Kane poslal domácich do vedenia z pokutového kopu, čím zvýšil svoj celkový počet gólov proti Arsenalu na šestnásť.
V Lige majstrov sa dostal už na 58 presných zásahov a z najlepšej historickej desiatky vytlačil svojho predchodcu v drese Bavorov Thomasa Müllera.
Spoluhráč Kanea z anglickej reprezentácie Declan Rice v 82. min vyrovnal na konečných 2:2, ale ocenenie pre Hráča zápasu sa ocitlo v rukách jediného Angličana. ktorý nebol v stredu v Allianz Arene na strane Arsenalu.
"Bol to obrovský boj, každá strata lopty mohla byť kľúčová. Celkovo však dobrý výkon z našej strany," uviedol Kane podľa webu Kicker.de. Po chvíli kritickejšie dodal:
"V poslednej tretine zápasu sme mohli byť o niečo rozhodnejší. Mali sme na našej strane momentum, oni vyzerali unavene, ale potom sme sa na posledných 15 minút zasekli v hlbokom obrannom bloku.“
Bývalý hráč Tottenhamu je stroj na góly (aktuálne skóroval v desiatom zápase LM za sebou, dýcha na chrbát rekordérovi Ronaldovi s 11 gólovými zápasmi), ale to už dávno nie je celá pravda. Proti Arsenalu ho bolo plné ihrisko, zďaleka sa nezdržiaval len na hrote útoku.
"Nie je nič nové, že Harry Kane často hráva ako maskovaný defenzívny stredopoliar a je v podstate aktívny po celom ihrisku. V neprítomnosti hlavného herného stratéga Joshuu Kimmicha si líder plnil svoju úlohu univerzálneho hráča ešte efektívnejšie - videli sme v jeho podaní odkopy od bránky, pravidelne sa presúval hlboko mimo pokutového územia a napriek tomu bol stále prítomný v pokutovom území," napísal Kicker.
Keďže sa blíži oceňovanie v prestížnej ankete Zlatá lopta, Kane odpovedal po zápase proti Arsenalu aj na otázku, či považuje sám seba za jedného z favoritov. Pripomíname, že v minulej bundesligovej sezóne nastrieľal 36 gólov a stal sa najlepším strelcom všetkých prestížnych futbalových súťaží v Európe. Okrem toho priviedol Anglicko k bronzovej medaile na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
"Určite tomu verím, že môžem získať Zlatú loptu. Mal som fantastickú sezónu a som na ňu nesmierne hrdý. Získať toto prestížne ocenenie by bolo skvelé. Musím počkať na pondelkový večer a uvidíme, čo sa stane," skonštatoval Kane. Tréner Bayernu Vicent Kompany o Kaeovi povedal:
"Všetci v to dúfame, že získa Zlatú loptu. Aj proti Arsenali ste videli, aký široký je jeho futbalový repertoár. Ocenenie si zaslúži za spôsob, akým hrá nie pre seba, ale pre celé mužstvo."
Poklonu Kaneovi vystrúhal aj Declan Rice v rozhovore pre TNT Sport s odkazom na BBC Sport: "Je jasný víťaz Zlatej lopty, o tom netreba pochybovať. Jeho štatistiky sú brilantné. Má za sebou skutočne výnimočný rok. Je to neskutočný hráč. Mám šťastie, že s ním môžem hrať v jednom tíme, no už menej šťastia mám vtedy, keď musím nastúpiť proti nemu."
Zdroj: SITA.sk - Gól aj asistencia proti Arsenalu. Harry Kane je hlavný kandidát na Zlatú loptu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
A zasa ten Harry Kane! Na prvý gól prihral Alphonsovi Daviesovi a druhý sám strelil.
Kapitán anglickej reprezentácie tak výrazne prispel k remíze Bayernu Mníchov s Arsenalom (2:2) v treťom zápase ligovej fázy Ligy majstrov (LM).
Má už 4+2
Kane strelil štvrtý gól v aktuálnej sezóne LM a v tabuľke šiestich štvorgólových strelcov je líder, keďže má aj dve asistencie.
Jednu z nich predviedol aj proti Arsenalu. Desať minút po tom, čo Eberechi Eze poslal hostí v prvom polčase v Mníchove do vedenia,
Kane vyslal potrebný impulz na vyrovnanie priebežného stavu. Jeho geniálnu prihrávku poza chrbát Jurriena Timbera Alphonso Davies premenil na gól. "Tá lopta bola neuveriteľná, až šialená," ocenil gólovú asistenciu jeho spoluhráč Aleksandar Pavlovič.
Historicky pred Müllera
V polovici druhého polčasu potom Kane poslal domácich do vedenia z pokutového kopu, čím zvýšil svoj celkový počet gólov proti Arsenalu na šestnásť.
V Lige majstrov sa dostal už na 58 presných zásahov a z najlepšej historickej desiatky vytlačil svojho predchodcu v drese Bavorov Thomasa Müllera.
Spoluhráč Kanea z anglickej reprezentácie Declan Rice v 82. min vyrovnal na konečných 2:2, ale ocenenie pre Hráča zápasu sa ocitlo v rukách jediného Angličana. ktorý nebol v stredu v Allianz Arene na strane Arsenalu.
Zasekli sa v bloku
"Bol to obrovský boj, každá strata lopty mohla byť kľúčová. Celkovo však dobrý výkon z našej strany," uviedol Kane podľa webu Kicker.de. Po chvíli kritickejšie dodal:
"V poslednej tretine zápasu sme mohli byť o niečo rozhodnejší. Mali sme na našej strane momentum, oni vyzerali unavene, ale potom sme sa na posledných 15 minút zasekli v hlbokom obrannom bloku.“
Nielen útočník
Bývalý hráč Tottenhamu je stroj na góly (aktuálne skóroval v desiatom zápase LM za sebou, dýcha na chrbát rekordérovi Ronaldovi s 11 gólovými zápasmi), ale to už dávno nie je celá pravda. Proti Arsenalu ho bolo plné ihrisko, zďaleka sa nezdržiaval len na hrote útoku.
Kane je všade
"Nie je nič nové, že Harry Kane často hráva ako maskovaný defenzívny stredopoliar a je v podstate aktívny po celom ihrisku. V neprítomnosti hlavného herného stratéga Joshuu Kimmicha si líder plnil svoju úlohu univerzálneho hráča ešte efektívnejšie - videli sme v jeho podaní odkopy od bránky, pravidelne sa presúval hlboko mimo pokutového územia a napriek tomu bol stále prítomný v pokutovom území," napísal Kicker.
Keďže sa blíži oceňovanie v prestížnej ankete Zlatá lopta, Kane odpovedal po zápase proti Arsenalu aj na otázku, či považuje sám seba za jedného z favoritov. Pripomíname, že v minulej bundesligovej sezóne nastrieľal 36 gólov a stal sa najlepším strelcom všetkých prestížnych futbalových súťaží v Európe. Okrem toho priviedol Anglicko k bronzovej medaile na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
"Určite tomu verím, že môžem získať Zlatú loptu. Mal som fantastickú sezónu a som na ňu nesmierne hrdý. Získať toto prestížne ocenenie by bolo skvelé. Musím počkať na pondelkový večer a uvidíme, čo sa stane," skonštatoval Kane. Tréner Bayernu Vicent Kompany o Kaeovi povedal:
"Všetci v to dúfame, že získa Zlatú loptu. Aj proti Arsenali ste videli, aký široký je jeho futbalový repertoár. Ocenenie si zaslúži za spôsob, akým hrá nie pre seba, ale pre celé mužstvo."
Poklonu Kaneovi vystrúhal aj Declan Rice v rozhovore pre TNT Sport s odkazom na BBC Sport: "Je jasný víťaz Zlatej lopty, o tom netreba pochybovať. Jeho štatistiky sú brilantné. Má za sebou skutočne výnimočný rok. Je to neskutočný hráč. Mám šťastie, že s ním môžem hrať v jednom tíme, no už menej šťastia mám vtedy, keď musím nastúpiť proti nemu."
Zdroj: SITA.sk - Gól aj asistencia proti Arsenalu. Harry Kane je hlavný kandidát na Zlatú loptu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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