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22. októbra 2026
Prievidžania už spoznali aj basketbalovú značku Benfica. V Lisabone prehrali o 15 bodov
Slovenský zástupca BC Prievidza prehral v EP FIBA v Lisabone s Benficou. Basketbalisti Prievidze majú v domácej najvyššej súťaže na konte len samé víťazstvá (bilancia 4-0), ale v pohárovej Európe ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský zástupca BC Prievidza prehral v EP FIBA v Lisabone s Benficou.
Basketbalisti Prievidze majú v domácej najvyššej súťaže na konte len samé víťazstvá (bilancia 4-0), ale v pohárovej Európe si v treťom zápase pripísali už druhú prehru.
V G-skupine Európskeho pohára FIBA podľahli na palubovke 31-násobného portugalského majstra SL Benfica Lisabon 83:98 (46:47) a v tabuľke je na predposlednom piatom mieste.
Prvú štvrtinu prehrala Prievidza v Lisabone 20:28, ale v druhej sa hostia zlepšili a pod taktovkou Joanthana Massieho sa im na konci druhej desaťminútovky podarilo vyrovnať na 44:44. Už o 15 sekúnd neskôr však odpovedal Aaron Broussard, ktorý premenil trojbodovú strelu zo strednej vzdialenosti a 39 sekúnd pred polčasovou prestávkou vrátil vedenie na stranu Benficy.
Na prelome tretej a štvrtej štvrtiny sa domáci šnúrou 7:0 vzdialili hosťom zo 67:60 na 74:60 a prakticky bolo rozhodnuté. Najvyšší náskok v zápase mala Benfica o 18 bodov – 48 sekúnd pred koncom poslednej štvrtiny svietil na tabuli stav 98:80. Prievidza viedla v zápase len raz, a to o jediný bod v úvode prvej štvrtiny (4:3).
Rozohrávač Geno Crandall dirigoval útočnú hru Benficy. Za 28 minút a 53 sekúnd na palubovke zaznamenal 18 bodov, 11 asistencií, 4 doskoky a 2 zisky. "Dosiahol index efektivity 23 a najlepšiu bilanciu v tíme (+11). Z trestných hodov premenil 8 z 9 pokusov a počas najlepších útočných fáz Benficy udržiaval hru tímu organizovanú." napísal oficiálny web EP FIBA.
Na druhej strane Američan v drese Prievidze Johnathan Massie zaťažil konto súpera 32 bodmi, pridal 7 doskokov a 2 asistencie za 26 minút a 12 sekúnd. "Znamenalo to index užitočnosti 32, hoci v štatistike plus/mínus skončil na hodnote -11. Vďaka nemu zostala Prievidza na dostrel, no na vyrovnanie síl proti vyváženej ofenzíve Benficy to nestačilo." uzavrel súťažný web EP FIBA.
Najbližšie sa Prievidžania predstavia v EP FIBA pred domácimi fanúšikmi, 27. októbra o 19.00 h privítajú 20-nísobného dánskeho majstra Bakken Bears Aarhus. Dáni zatiaľ majú bilanciu 2 víťazstvá - 1 prehra.
Zdroj: SITA.sk - Prievidžania už spoznali aj basketbalovú značku Benfica. V Lisabone prehrali o 15 bodov © SITA Všetky práva vyhradené.
Basketbalisti Prievidze majú v domácej najvyššej súťaže na konte len samé víťazstvá (bilancia 4-0), ale v pohárovej Európe si v treťom zápase pripísali už druhú prehru.
V G-skupine Európskeho pohára FIBA podľahli na palubovke 31-násobného portugalského majstra SL Benfica Lisabon 83:98 (46:47) a v tabuľke je na predposlednom piatom mieste.
Prvú štvrtinu prehrala Prievidza v Lisabone 20:28, ale v druhej sa hostia zlepšili a pod taktovkou Joanthana Massieho sa im na konci druhej desaťminútovky podarilo vyrovnať na 44:44. Už o 15 sekúnd neskôr však odpovedal Aaron Broussard, ktorý premenil trojbodovú strelu zo strednej vzdialenosti a 39 sekúnd pred polčasovou prestávkou vrátil vedenie na stranu Benficy.
Na prelome tretej a štvrtej štvrtiny sa domáci šnúrou 7:0 vzdialili hosťom zo 67:60 na 74:60 a prakticky bolo rozhodnuté. Najvyšší náskok v zápase mala Benfica o 18 bodov – 48 sekúnd pred koncom poslednej štvrtiny svietil na tabuli stav 98:80. Prievidza viedla v zápase len raz, a to o jediný bod v úvode prvej štvrtiny (4:3).
Rozohrávač Geno Crandall dirigoval útočnú hru Benficy. Za 28 minút a 53 sekúnd na palubovke zaznamenal 18 bodov, 11 asistencií, 4 doskoky a 2 zisky. "Dosiahol index efektivity 23 a najlepšiu bilanciu v tíme (+11). Z trestných hodov premenil 8 z 9 pokusov a počas najlepších útočných fáz Benficy udržiaval hru tímu organizovanú." napísal oficiálny web EP FIBA.
Na druhej strane Američan v drese Prievidze Johnathan Massie zaťažil konto súpera 32 bodmi, pridal 7 doskokov a 2 asistencie za 26 minút a 12 sekúnd. "Znamenalo to index užitočnosti 32, hoci v štatistike plus/mínus skončil na hodnote -11. Vďaka nemu zostala Prievidza na dostrel, no na vyrovnanie síl proti vyváženej ofenzíve Benficy to nestačilo." uzavrel súťažný web EP FIBA.
Najbližšie sa Prievidžania predstavia v EP FIBA pred domácimi fanúšikmi, 27. októbra o 19.00 h privítajú 20-nísobného dánskeho majstra Bakken Bears Aarhus. Dáni zatiaľ majú bilanciu 2 víťazstvá - 1 prehra.
Zdroj: SITA.sk - Prievidžania už spoznali aj basketbalovú značku Benfica. V Lisabone prehrali o 15 bodov © SITA Všetky práva vyhradené.
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