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 24hod.sk    Šport

21. októbra 2026

Regulátor má údajne absolútnu moc prinútiť vlastníkov Manchestru City predať klub


Tagy: Premier League 2026/2027

IFR môže donútiť majiteľov organizácie k predaju, ak dostanú trest za porušenie pravidiel a regulátor zhodnotí, že ho prevádzkovali nevhodným spôsobom. Nezávislý regulátor anglického futbalu ...



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britain_premier_league_soccer_86888 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - IFR môže donútiť majiteľov organizácie k predaju, ak dostanú trest za porušenie pravidiel a regulátor zhodnotí, že ho prevádzkovali nevhodným spôsobom.


Nezávislý regulátor anglického futbalu (IFR) má „absolútnu moc“ prinútiť majiteľov Manchester City k predaju klubu, ak sa potvrdí, že ho prevádzkovali nevhodným spôsobom, uviedol predseda dozorného orgánu.

Medzi rokmi 2009 a 2018 sa "The Citizens" previnili z porušenia viac než stovky porušení finančných pravidiel Premier League, skonštatovala to nezávislá komisia. Klub popiera akékoľvek previnenie a odvolal sa, no ak neprelomí rozhodnutie, hrozí mu prísny trest.

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"Máme právomoc požiadať vlastníka, aby sa vzdal klubu, ak sa domnievame, že ho riadi spôsobom, ktorý nie je vhodný, spravodlivý alebo riadne vedený,“ povedal predseda IFR David Kogan v podcaste "The Rest is Football".

Na otázku, či môže vlastník odmietnuť klub predať, Kogan odpovedal: „Nie. Máme absolútnu moc to urobiť." Kogan tiež nedávno uviedol, že rezignuje, ak dôjde k politickému zásahu do akéhokoľvek vyšetrovania, ktoré IFR môže viesť voči Manchestru City.

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Britský premiér Andy Burnham čelil kritike za svoje vyjadrenia o tom, že je Manchester City vinný, keď vyjadril „veľké obavy“, ak by vlastníci Abú Zabí odišli z klubu. Neskôr však trval na tom, že nikto nie je „nad pravidlami“.

Burnham, ktorý bol od roku 2017 až do júna 2026 starostom regiónu Greater Manchester, odvtedy zverejnil všetky svoje kontakty s predstaviteľmi Manchestru City.

Táto kauza predstavuje pre britskú vládu delikátnu rovnováhu medzi zachovaním dlhodobých vzťahov s so štátmi z Blízkeho východu a nezasahovaním do nezávislosti disciplinárneho konania proti Manchestru City.

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Klub vlastní Mansúr bin Zájid Ál Nahján, podpredseda vlády a vicepremiér Spojených arabských emirátov. Od prevzatia klubu v roku 2008 sa z Manchestru City stal dominantný tím v anglickom futbale.


Zdroj: SITA.sk - Regulátor má údajne absolútnu moc prinútiť vlastníkov Manchestru City predať klub © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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