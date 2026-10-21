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21. októbra 2026
Regulátor má údajne absolútnu moc prinútiť vlastníkov Manchestru City predať klub
Tagy: Premier League 2026/2027
IFR môže donútiť majiteľov organizácie k predaju, ak dostanú trest za porušenie pravidiel a regulátor zhodnotí, že ho prevádzkovali nevhodným spôsobom. Nezávislý regulátor anglického futbalu ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - IFR môže donútiť majiteľov organizácie k predaju, ak dostanú trest za porušenie pravidiel a regulátor zhodnotí, že ho prevádzkovali nevhodným spôsobom.
Nezávislý regulátor anglického futbalu (IFR) má „absolútnu moc“ prinútiť majiteľov Manchester City k predaju klubu, ak sa potvrdí, že ho prevádzkovali nevhodným spôsobom, uviedol predseda dozorného orgánu.
Medzi rokmi 2009 a 2018 sa "The Citizens" previnili z porušenia viac než stovky porušení finančných pravidiel Premier League, skonštatovala to nezávislá komisia. Klub popiera akékoľvek previnenie a odvolal sa, no ak neprelomí rozhodnutie, hrozí mu prísny trest.
"Máme právomoc požiadať vlastníka, aby sa vzdal klubu, ak sa domnievame, že ho riadi spôsobom, ktorý nie je vhodný, spravodlivý alebo riadne vedený,“ povedal predseda IFR David Kogan v podcaste "The Rest is Football".
Na otázku, či môže vlastník odmietnuť klub predať, Kogan odpovedal: „Nie. Máme absolútnu moc to urobiť." Kogan tiež nedávno uviedol, že rezignuje, ak dôjde k politickému zásahu do akéhokoľvek vyšetrovania, ktoré IFR môže viesť voči Manchestru City.
Britský premiér Andy Burnham čelil kritike za svoje vyjadrenia o tom, že je Manchester City vinný, keď vyjadril „veľké obavy“, ak by vlastníci Abú Zabí odišli z klubu. Neskôr však trval na tom, že nikto nie je „nad pravidlami“.
Burnham, ktorý bol od roku 2017 až do júna 2026 starostom regiónu Greater Manchester, odvtedy zverejnil všetky svoje kontakty s predstaviteľmi Manchestru City.
Táto kauza predstavuje pre britskú vládu delikátnu rovnováhu medzi zachovaním dlhodobých vzťahov s so štátmi z Blízkeho východu a nezasahovaním do nezávislosti disciplinárneho konania proti Manchestru City.
Klub vlastní Mansúr bin Zájid Ál Nahján, podpredseda vlády a vicepremiér Spojených arabských emirátov. Od prevzatia klubu v roku 2008 sa z Manchestru City stal dominantný tím v anglickom futbale.
Zdroj: SITA.sk - Regulátor má údajne absolútnu moc prinútiť vlastníkov Manchestru City predať klub © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezávislý regulátor anglického futbalu (IFR) má „absolútnu moc“ prinútiť majiteľov Manchester City k predaju klubu, ak sa potvrdí, že ho prevádzkovali nevhodným spôsobom, uviedol predseda dozorného orgánu.
Medzi rokmi 2009 a 2018 sa "The Citizens" previnili z porušenia viac než stovky porušení finančných pravidiel Premier League, skonštatovala to nezávislá komisia. Klub popiera akékoľvek previnenie a odvolal sa, no ak neprelomí rozhodnutie, hrozí mu prísny trest.
"Máme právomoc požiadať vlastníka, aby sa vzdal klubu, ak sa domnievame, že ho riadi spôsobom, ktorý nie je vhodný, spravodlivý alebo riadne vedený,“ povedal predseda IFR David Kogan v podcaste "The Rest is Football".
Na otázku, či môže vlastník odmietnuť klub predať, Kogan odpovedal: „Nie. Máme absolútnu moc to urobiť." Kogan tiež nedávno uviedol, že rezignuje, ak dôjde k politickému zásahu do akéhokoľvek vyšetrovania, ktoré IFR môže viesť voči Manchestru City.
Britský premiér Andy Burnham čelil kritike za svoje vyjadrenia o tom, že je Manchester City vinný, keď vyjadril „veľké obavy“, ak by vlastníci Abú Zabí odišli z klubu. Neskôr však trval na tom, že nikto nie je „nad pravidlami“.
Burnham, ktorý bol od roku 2017 až do júna 2026 starostom regiónu Greater Manchester, odvtedy zverejnil všetky svoje kontakty s predstaviteľmi Manchestru City.
Táto kauza predstavuje pre britskú vládu delikátnu rovnováhu medzi zachovaním dlhodobých vzťahov s so štátmi z Blízkeho východu a nezasahovaním do nezávislosti disciplinárneho konania proti Manchestru City.
Klub vlastní Mansúr bin Zájid Ál Nahján, podpredseda vlády a vicepremiér Spojených arabských emirátov. Od prevzatia klubu v roku 2008 sa z Manchestru City stal dominantný tím v anglickom futbale.
Zdroj: SITA.sk - Regulátor má údajne absolútnu moc prinútiť vlastníkov Manchestru City predať klub © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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