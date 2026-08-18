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 24hod.sk    Šport

18. augusta 2026

Gól oslavoval s fúzikmi ako Hitler a hajloval. Hráč dostal od disciplinárnej komisie trest až po dvoch rokoch od udalosti


Tagy: Disciplinárna komisia Oslava gólu Trest

Krutý rozsudok sa nesie ťažko, keďže prišiel až po veľmi dlhom čase. Český futbalista Dominik Paták, hrajúci šiestu ligu v Zlínskom kraji, oslavoval svoj gól nemiestne a dostal za to ...



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adolf hitler 18.8.2026 (SITA.sk) - Krutý rozsudok sa nesie ťažko, keďže prišiel až po veľmi dlhom čase.


Český futbalista Dominik Paták, hrajúci šiestu ligu v Zlínskom kraji, oslavoval svoj gól nemiestne a dostal za to trest.

Celá situácia by nebola zvláštna, ak by rozsudok disciplinárnej komisie neprišiel po dvoch rokoch od kontroverzného momentu.

Predseda klubu Sokol Rymice Zdeněk Machovský potvrdil, že trest je neúprosný - stopka pre hráča na jeden rok. Nazval to likvidačným, keďže je to v podstate "ukončenie kariéry".

Paták pred dvomi rokmi oslávil svoj gól tak, že si rukou urobil fúziky a hajloval. Krutý rozsudok sa však nesie ťažko, keďže prišiel až po veľmi dlhom čase.

"Samozrejme, že nás to neteší. Na zápase som nebol, vôbec som situáciu nevidel. Aby som povedal pravdu, ani neviem, čo to bolo za duel, už sú to dva roky," povedal Machovský pre web sport.cz.

Celým prípadom sa zaoberala aj polícia. "Odložila to a neriešila, ale dostal stopku na rok. Neviem z akého dôvodu, keď to polícia nerieši, padol taký trest," pokračoval.

Netuší, prečo rozhodnutie prišlo až teraz. "Neviem, či niekto prehral a bol naštvaný. Asi pred rokom sa ku mne dostalo, že sa to rieši, rok bolo ticho a z ničoho nič mi zavolali, že má ísť na disciplinárku," uzavrel pre uvedené médium.


Zdroj: SITA.sk - Gól oslavoval s fúzikmi ako Hitler a hajloval. Hráč dostal od disciplinárnej komisie trest až po dvoch rokoch od udalosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Disciplinárna komisia Oslava gólu Trest
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