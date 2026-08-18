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18. augusta 2026
Londýnsky Arsenal už v piatok vstúpi do novej sezóny Premier League ako obhajca titulu – VIDEO
Tagy: Premier League 2026/2027
"Kanonieri" v domácom prostredí privítajú futbalistov Coventry City a radi by obhájili svoj prvý titul po dlhých 22 rokoch. Už v piatok 21. augusta vstúpia futbalisti londýnskeho Arsenalu do nového ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - "Kanonieri" v domácom prostredí privítajú futbalistov Coventry City a radi by obhájili svoj prvý titul po dlhých 22 rokoch.
Už v piatok 21. augusta vstúpia futbalisti londýnskeho Arsenalu do nového ročníka Premier League, v ktorom budú obhajovať majstrovský titul. V tejto pozícii budú prvýkrát po viac ako dvoch dekádach, predtým naposledy vstupovali ako obhajcovia do sezóny 2004/2005.
Na zverencov trénera Mikela Artetu čaká domáci duel proti nováčikovi súťaže Coventry City. Po rokoch strávených v tieni Manchestru City organizácia "The Gunners" vyrástla a v anglickom futbale patrí medzi hlavných ašpirantov na zisk trofejí. V minulej sezóne získala titul so sedembodovým náskokom pred Manchestrom City.
Navyše, Arsenal začal nový ročník triumfom 3:0 nad "The Citizens" v súboji o Community Shield. To naznačuje, že Londýnčania majú v ročníku 2026/2027 opäť vysoké ambície. V tíme sa postupne etablujú noví hráči ako Bruno Guimaraes a Christos Tzolis, ktorí výrazne prispeli k spomenutému víťazstvu nad City.
"Túžba po ďalšom titule je veľká, chcem zažiť ten moment opäť," vyhlásil Arteta a zdôraznil, že napriek úspechom tím nezaspí na vavrínoch. Sklamanie z prehry po penaltovom rozstrele vo finále Ligy majstrov s francúzskym Parížom Saint-Germain len zvýšilo motiváciu Arsenalu.
Manchester City vstúpi do novej sezóny s významnou zmenou keďže po dekáde opustil lavičku A-tímu Pep Guardiola. Na jeho nástupcu Enza Marescu čaká náročná úlohu nadviazať na úspechy svojho predchodcu - od roku 2014 po jeho príchode získal klub šesť ligových titulov.
Maresca, ktorý predtým krátko trénoval FC Chelsea, bude musieť zvládnuť aj odchod španielskeho stredopoliara Rodriho do FC Barcelona. City však investovali 116 miliónov libier do mladého záložníka Elliota Andersona z Nottinghamu Forest.
Ďalšími tímami, ktoré sa chcú priblížiť k Arsenalu a Manchestru City sú FC Liverpool, FC Chelsea či Manchester United. "The Reds" sa musia vyrovnať so stratou egyptského útočníka Mohameda Salaha a otáznikmi týkajúcich sa výkonov Virgila van Dijka, pričom nový tréner Andoni Iraola má na starosti stabilizáciu klubu po chaotickej sezóne a odvolaní Arneho Slota.
FC Chelsea vedený Xabim Alonsom začína nový projekt s najdrahším britským prestupom Morgana Rogersa z Aston Villy. Manchester United sa snaží o titul pod vedením Michaela Carricka, ktorý prevzal klub po odvolanom Rúbenovi Amorimovi a hráčov Red Devils priviedol k 3. priečke v tabuľke Premier League.
Arsenal vstupuje do novej sezóny s cieľom obhájiť titul a potvrdiť svoju domácu dominanciu, kým jeho konkurencia hľadá spôsoby, ako mu v tom zabrániť.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky Arsenal už v piatok vstúpi do novej sezóny Premier League ako obhajca titulu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Už v piatok 21. augusta vstúpia futbalisti londýnskeho Arsenalu do nového ročníka Premier League, v ktorom budú obhajovať majstrovský titul. V tejto pozícii budú prvýkrát po viac ako dvoch dekádach, predtým naposledy vstupovali ako obhajcovia do sezóny 2004/2005.
Na zverencov trénera Mikela Artetu čaká domáci duel proti nováčikovi súťaže Coventry City. Po rokoch strávených v tieni Manchestru City organizácia "The Gunners" vyrástla a v anglickom futbale patrí medzi hlavných ašpirantov na zisk trofejí. V minulej sezóne získala titul so sedembodovým náskokom pred Manchestrom City.
Navyše, Arsenal začal nový ročník triumfom 3:0 nad "The Citizens" v súboji o Community Shield. To naznačuje, že Londýnčania majú v ročníku 2026/2027 opäť vysoké ambície. V tíme sa postupne etablujú noví hráči ako Bruno Guimaraes a Christos Tzolis, ktorí výrazne prispeli k spomenutému víťazstvu nad City.
"Túžba po ďalšom titule je veľká, chcem zažiť ten moment opäť," vyhlásil Arteta a zdôraznil, že napriek úspechom tím nezaspí na vavrínoch. Sklamanie z prehry po penaltovom rozstrele vo finále Ligy majstrov s francúzskym Parížom Saint-Germain len zvýšilo motiváciu Arsenalu.
Manchester City vstúpi do novej sezóny s významnou zmenou keďže po dekáde opustil lavičku A-tímu Pep Guardiola. Na jeho nástupcu Enza Marescu čaká náročná úlohu nadviazať na úspechy svojho predchodcu - od roku 2014 po jeho príchode získal klub šesť ligových titulov.
Maresca, ktorý predtým krátko trénoval FC Chelsea, bude musieť zvládnuť aj odchod španielskeho stredopoliara Rodriho do FC Barcelona. City však investovali 116 miliónov libier do mladého záložníka Elliota Andersona z Nottinghamu Forest.
Ďalšími tímami, ktoré sa chcú priblížiť k Arsenalu a Manchestru City sú FC Liverpool, FC Chelsea či Manchester United. "The Reds" sa musia vyrovnať so stratou egyptského útočníka Mohameda Salaha a otáznikmi týkajúcich sa výkonov Virgila van Dijka, pričom nový tréner Andoni Iraola má na starosti stabilizáciu klubu po chaotickej sezóne a odvolaní Arneho Slota.
FC Chelsea vedený Xabim Alonsom začína nový projekt s najdrahším britským prestupom Morgana Rogersa z Aston Villy. Manchester United sa snaží o titul pod vedením Michaela Carricka, ktorý prevzal klub po odvolanom Rúbenovi Amorimovi a hráčov Red Devils priviedol k 3. priečke v tabuľke Premier League.
Arsenal vstupuje do novej sezóny s cieľom obhájiť titul a potvrdiť svoju domácu dominanciu, kým jeho konkurencia hľadá spôsoby, ako mu v tom zabrániť.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky Arsenal už v piatok vstúpi do novej sezóny Premier League ako obhajca titulu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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