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 24hod.sk    Šport

18. augusta 2026

Škótsky zväz stiahol podporu prezidentovi FIFA Infantinovi. Aký na to mal dôvod?



SFA sa pripojila k európskym federáciám, ktoré odmietli plány Gianniho Infantina predať podiely na MS. Škótska Futbalová asociácia (SFA) stiahla svoju podporu prezidentovi Medzinárodnej futbalovej ...



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france_soccer_fifa_meeting_14522 8dcdeaa997a040949a80a8bbfdea122a 18.8.2026 (SITA.sk) - SFA sa pripojila k európskym federáciám, ktoré odmietli plány Gianniho Infantina predať podiely na MS.


Škótska Futbalová asociácia (SFA) stiahla svoju podporu prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi po jeho neúspešnom pokuse predať súkromným investorom podiely na MS vo futbale. Už skôr tak spravili viaceré európske futbalové federácie vrátane Anglicka, Írska či Walesu.

Škóti sa k nim pridali prostredníctvom stanoviska, v ktorom oficiálne odmietli súčasného prezidenta FIFA, ktorý sa snaží prežiť kontroverzie pred budúcoročným kongresom FIFA, na ktorom sa bude uchádzať o znovuzvolenie.

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"Škótska futbalová asociácia nebude hlasovať za Gianniho Infantina. To je v súlade s postojom UEFA a túto pozíciu sme si udržali počas celej doby," uviedol výkonný riaditeľ SFA Ian Maxwell.

Infantino čelí veľkému tlaku, keďže tri konfederácie ho obvinili z "klamstva" v súvislosti s jeho súkromným plánom predať podiely z MS, čo vyvrcholilo otvoreným listom zverejneným minulý týždeň. Prezident SFA Mike Mulraney je aktuálne predseda finančného výboru FIFA.

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"Keď ste futbalovým administrátorom, nemali by ste sa objavovať pred kamerou tak často, ako to bolo doteraz. Evidentne došlo k zlyhaniu v správe náležitostí, chýbala transparentnosť a zapojenie členských asociácií, čo je potrebné riešiť. Transparentnosť a správa musia prejsť zmenami. Ako to bude vyzerať, je predmetom diskusie," dodal Maxwell.



Zdroj: SITA.sk - Škótsky zväz stiahol podporu prezidentovi FIFA Infantinovi. Aký na to mal dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.

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