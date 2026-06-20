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20. júna 2026

Titul Slovákom pridelili len vlani. Uplynulo 50 rokov od historického triumfu Československa na ME 1976 – VIDEO


Tagy: majstri Európy penalta Titul

Československo vo finále na ME 1976 bojovalo s NSR po tom, čo v semifinále zdolalo Holandsko 3:1 po predĺžení. V sobotu 20. júna uplynulo 50 rokov od najväčšieho úspechu československého futbalu. V ...



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20.6.2026 (SITA.sk) - Československo vo finále na ME 1976 bojovalo s NSR po tom, čo v semifinále zdolalo Holandsko 3:1 po predĺžení.


V sobotu 20. júna uplynulo 50 rokov od najväčšieho úspechu československého futbalu. V roku 1976 získali hráči titul majstrov Európy na turnaji v Juhoslávii. Hralo sa v Záhrebe a Belehrade.

Až do minulého roka sa po rozdelení republík tešili z významného triumfu len Česi, no zmenila to Európska futbalová únia (UEFA) a spravodlivo pridelila víťazstvo aj Slovákom.

Futbalisti spod Tatier tvorili väčšinu v základnej zostave vo finále proti Západnému Nemecku, keď ich vybehlo na trávnik až sedem.

Dve remízy


Československo vo finále na ME 1976 bojovalo s NSR po tom, čo v semifinále zdolalo Holandsko 3:1 po predĺžení. A remíza ich neobišla ani v súboji o trofej.

Opäť raz sa futbalisti bratských krajín dostali do vedenia a v 25. minúte to bolo dokonca už o dva góly. Onedlho však znížil najlepší strelec turnaja Dieter Müller.

Veľké sklamanie pocítili Čechoslováci v 89. minúte, keď sa súperom zo Západného Nemecka podarilo vyrovnať a nasledovalo predĺženie.

Rozhodnúť napokon musel až penaltový rozstrel. Stopercentní boli len hráči Československa, pomýlil sa Nemec Uli Hoeneß. Rozhodujúci moment patril Antonínovi Panenkovi.

Vďaka jeho lobu sa stali premiérovo majstrami Európy a takýto pokutový kop má pomenovanie doteraz podľa jeho priezviska. Prekonal brankára Seppa Maiera, ktorý sa s ním údajne nerozprával až 35 rokov.

Množstvo našincov


V základnej zostave boli Slováci Anton Ondruš ako kapitán, Ján Pivarník, Jozef Čapkovič, Karol Dobiaš, Jozef Móder, Marián Masný a Ján Švehlík.

Neskôr nastúpil aj Ladislav Jurkemik a duel tak dohralo šesť slovenských hráčov. Vo finále sa presadili Dobiaš a Švehlík a kolo predtým Ondruš.



Tím viedol už zosnulý tréner Václav Ježek. Rodák zo Zvolena počas kariéry pôsobil ako kouč aj v Sparte Praha, Feyenoorde Rotterdam či FC Zürich.


Zdroj: SITA.sk - Titul Slovákom pridelili len vlani. Uplynulo 50 rokov od historického triumfu Československa na ME 1976 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: majstri Európy penalta Titul
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