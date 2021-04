Hokejisti Avangardu Omsk po prvý raz v histórii získali Gagarinov pohár, vo finále KHL zdolali CSKA (video)

Omsku vyšla odveta

K poháru ich doviedol kanadský kouč

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hráči Avangardu Omsk sa premiérovo v histórii stali víťazmi Gagarinovho pohára . Vo finále play-off Kontinentálnej hokejovej ligy 2020/2021 zdolali CSKA Moskva 4:2 na zápasy, aj keď v sérii prehrávali 1:2 na stretnutia.Sezónu do úspešného konca dotiahli triumfom 1:0, ktorý gólom zariadil v závere prvej tretiny Sergej Tolčinskij. Jedným z hlavných ťahúňov "jastrabov" na ceste za ziskom trofeje bol český gólman Šimon Hrubec, ktorý si v ostatných dvoch zápasoch finálovej série pripísal čisté konto."Tento úspech veľa znamená pre mňa osobne, ale aj pre klub a mesto Omsk. Veril som, že môžeme takýto úspech dosiahnuť, no nikomu som o tom nehovoril. Ešte keď som chytal za čínsky Kchun-lun, veľmi sa mi páčilo logo Avangardu a vravel som si, že raz chcem v klube pôsobiť. Už pri príchode mi v klube povedali, že ma angažovali najmä kvôli play-off," komentoval gólman Hrubec na oficiálnom webe KHL.Zaujímavosťou je, že Avangard je "doma" už istý čas v podmoskovskej Balašiche, keďže v Omsku aktuálne nemá potrebnú arénu. Tá je aktuálne vo výstavbe a dokončená by mohla byť v budúcom roku.Omsku tak vyšla odveta za finálovú prehru s CSKA spred dvoch rokov, vlani sa vyraďovaciu časť KHL zrušili kvôli pandémii koronavírusu. V jari 2019 podľahol Avangard svojmu súperovi hladko 0:4 na zápasy, no tentokrát to už premiérovo dotiahol ku Gagarinovmu poháru. Pre Omsk to bolo už tretie finále play-off KHL, ešte v sezóne 2011/2012 v ňom podľahol Dinamu Moskva tesne 3:4.Hokejisti CSKA sa predstavili vo štvrtom finále z ostatných piatich a rovnako ako v rokoch 2016 a 2018 aj tentokrát skončili ako zdolaný tím.Hráčov Avangardu ku Gagarinovmu poháru doviedol kanadský tréner Bob Hartley, ktorý v klube pôsobí od leta 2018. Stal s len druhým koučom, ktorý bol v NHL trénerom víťaza Stanleyho pohára v KHL Gagarinovho pohára. V zámorskej profilige dotiahol k celkovému triumfu hráčov Colorada Avalanche ešte v sezóne 2000/2001. Ešte pred Hartleym bol koučom s oboma spomenutými pohármi Mike Keenan - v roku 1994 šampión NHL s New Yorkom Rangers a o 20 rokov neskôr majster KHL s Metallurgom Magnitogorsk.