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 24hod.sk    Šport

13. septembra 2026

Gombos sa teší na Košice a chce vyburcovať divákov. Na Slovákov čaká grécka výzva


Tagy: NTC Košice

Kurty aj zázemie v NTC Košice sú na špičkovej úrovni. Na slovenských reprezentantov čaká atraktívna grécka výzva v Davisovom pohári. Po dvadsiatich štyroch rokoch Slováci zavítajú na ...



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3j2a2027 scaled 1 676x451 13.9.2026 (SITA.sk) - Kurty aj zázemie v NTC Košice sú na špičkovej úrovni.


Na slovenských reprezentantov čaká atraktívna grécka výzva v Davisovom pohári.

Po dvadsiatich štyroch rokoch Slováci zavítajú na východ republiky do nového košického NTC, aby tam na antuke vonku v dňoch 19.- 20. septembra odohrali zápas I. svetovej skupiny proti Grékom.

Teší sa na hotel


"Na rozdiel od Bratislavy nebudeme bývať každý doma, ale budeme všetci spolu v jednom hoteli. Čakajú nás spoločné raňajky aj večere, takže aj z pohľadu teambuildingu to bude skvelé. Prostredie som si mal možnosť odskúšať už počas košického challengeru a bol som veľmi príjemne prekvapený. Kurty aj zázemie sú na špičkovej úrovni. Atmosféra v tíme býva výborná vždy, ale teraz bude ešte o čosi lepšia," vyzdvihol zmenu prostredia Norbert Gombos na webe Slovenského tenisového zväzu.

Zelenay už nie


V porovnaní s víťazným duelom proti Grécku v Aténach pred tromi rokmi, v tíme Slovenska chýba Lukáš Klein a Igor Zelenay, ktorý medzičasom ukončil kariéru.

"Vo štvorhre to bude o niečo náročnejšie. Luky Klein s Milošom Karolom odohrali kvalitné zápasy a Lukáš nám bude určite chýbať. Na druhej strane si myslím, že máme dostatočne kvalitných hráčov.

Kto vo štvorhre?


Lukáš Pokorný aj Miloš Karol majú vo štvorhre bohaté skúsenosti a povyhrávali rôzne turnaje. Sú jednou z reálnych možností do štvorhry. Dvere sú však stále otvorené – závisieť to bude najmä od toho, v akej forme sa kto bude cítiť tesne pred zápasom," myslí si Gombos.

https://www.instagram.com/p/DaPpREXFT71


Vstupenky sa predávajú raketovým tempom a hľadisko by malo byť úplne vypredané. Aké to bude hrať pred košickým publikom?

Nech to vrie


"Kapacita síce nie je taká veľká ako v bratislavskom NTC, ale podľa mňa je oveľa lepšie, keď je menšie hľadisko úplne plné a vrie to tam, než keď hráte vo väčšej, ale poloprázdnej hale. V Košiciach ľudia športom žijú a vedia vytvoriť neskutočnú kulisu. Záležať bude len na nás na kurte, aby sme ich svojou hrou strhli a poriadne vyburcovali," doplnil 36-ročný slovenský tenista, ktorý má bohaté skúsenosti z Davisovho pohára.

Tsitsipas vo forme


Lídrom Grékov je Stefanos Tsitsipas. Pred tromi rokmi bol v TOP 5, neskôr prešiel hernou krízou, no na US Open ukázal návrat formy.

"Už v Aténach, keď sme hrali proti nim, bolo vidieť, že prechádzal prvým horším obdobím. Tento rok síce výrazne klesol v rebríčku, no posledné mesiace ukazujú, že sa mu vracia stratené sebavedomie. Vyhral turnaj v Gstaade a na US Open uhral štvrté kolo, čo je skvelý výsledok," doplnil Gombos.


Zdroj: SITA.sk - Gombos sa teší na Košice a chce vyburcovať divákov. Na Slovákov čaká grécka výzva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NTC Košice
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