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13. septembra 2026
Gombos sa teší na Košice a chce vyburcovať divákov. Na Slovákov čaká grécka výzva
Tagy: NTC Košice
Kurty aj zázemie v NTC Košice sú na špičkovej úrovni. Na slovenských reprezentantov čaká atraktívna grécka výzva v Davisovom pohári. Po dvadsiatich štyroch rokoch Slováci zavítajú na ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Kurty aj zázemie v NTC Košice sú na špičkovej úrovni.
Na slovenských reprezentantov čaká atraktívna grécka výzva v Davisovom pohári.
Po dvadsiatich štyroch rokoch Slováci zavítajú na východ republiky do nového košického NTC, aby tam na antuke vonku v dňoch 19.- 20. septembra odohrali zápas I. svetovej skupiny proti Grékom.
"Na rozdiel od Bratislavy nebudeme bývať každý doma, ale budeme všetci spolu v jednom hoteli. Čakajú nás spoločné raňajky aj večere, takže aj z pohľadu teambuildingu to bude skvelé. Prostredie som si mal možnosť odskúšať už počas košického challengeru a bol som veľmi príjemne prekvapený. Kurty aj zázemie sú na špičkovej úrovni. Atmosféra v tíme býva výborná vždy, ale teraz bude ešte o čosi lepšia," vyzdvihol zmenu prostredia Norbert Gombos na webe Slovenského tenisového zväzu.
V porovnaní s víťazným duelom proti Grécku v Aténach pred tromi rokmi, v tíme Slovenska chýba Lukáš Klein a Igor Zelenay, ktorý medzičasom ukončil kariéru.
"Vo štvorhre to bude o niečo náročnejšie. Luky Klein s Milošom Karolom odohrali kvalitné zápasy a Lukáš nám bude určite chýbať. Na druhej strane si myslím, že máme dostatočne kvalitných hráčov.
Lukáš Pokorný aj Miloš Karol majú vo štvorhre bohaté skúsenosti a povyhrávali rôzne turnaje. Sú jednou z reálnych možností do štvorhry. Dvere sú však stále otvorené – závisieť to bude najmä od toho, v akej forme sa kto bude cítiť tesne pred zápasom," myslí si Gombos.
Vstupenky sa predávajú raketovým tempom a hľadisko by malo byť úplne vypredané. Aké to bude hrať pred košickým publikom?
"Kapacita síce nie je taká veľká ako v bratislavskom NTC, ale podľa mňa je oveľa lepšie, keď je menšie hľadisko úplne plné a vrie to tam, než keď hráte vo väčšej, ale poloprázdnej hale. V Košiciach ľudia športom žijú a vedia vytvoriť neskutočnú kulisu. Záležať bude len na nás na kurte, aby sme ich svojou hrou strhli a poriadne vyburcovali," doplnil 36-ročný slovenský tenista, ktorý má bohaté skúsenosti z Davisovho pohára.
Lídrom Grékov je Stefanos Tsitsipas. Pred tromi rokmi bol v TOP 5, neskôr prešiel hernou krízou, no na US Open ukázal návrat formy.
"Už v Aténach, keď sme hrali proti nim, bolo vidieť, že prechádzal prvým horším obdobím. Tento rok síce výrazne klesol v rebríčku, no posledné mesiace ukazujú, že sa mu vracia stratené sebavedomie. Vyhral turnaj v Gstaade a na US Open uhral štvrté kolo, čo je skvelý výsledok," doplnil Gombos.
Zdroj: SITA.sk - Gombos sa teší na Košice a chce vyburcovať divákov. Na Slovákov čaká grécka výzva © SITA Všetky práva vyhradené.
Na slovenských reprezentantov čaká atraktívna grécka výzva v Davisovom pohári.
Po dvadsiatich štyroch rokoch Slováci zavítajú na východ republiky do nového košického NTC, aby tam na antuke vonku v dňoch 19.- 20. septembra odohrali zápas I. svetovej skupiny proti Grékom.
Teší sa na hotel
"Na rozdiel od Bratislavy nebudeme bývať každý doma, ale budeme všetci spolu v jednom hoteli. Čakajú nás spoločné raňajky aj večere, takže aj z pohľadu teambuildingu to bude skvelé. Prostredie som si mal možnosť odskúšať už počas košického challengeru a bol som veľmi príjemne prekvapený. Kurty aj zázemie sú na špičkovej úrovni. Atmosféra v tíme býva výborná vždy, ale teraz bude ešte o čosi lepšia," vyzdvihol zmenu prostredia Norbert Gombos na webe Slovenského tenisového zväzu.
Zelenay už nie
V porovnaní s víťazným duelom proti Grécku v Aténach pred tromi rokmi, v tíme Slovenska chýba Lukáš Klein a Igor Zelenay, ktorý medzičasom ukončil kariéru.
"Vo štvorhre to bude o niečo náročnejšie. Luky Klein s Milošom Karolom odohrali kvalitné zápasy a Lukáš nám bude určite chýbať. Na druhej strane si myslím, že máme dostatočne kvalitných hráčov.
Kto vo štvorhre?
Lukáš Pokorný aj Miloš Karol majú vo štvorhre bohaté skúsenosti a povyhrávali rôzne turnaje. Sú jednou z reálnych možností do štvorhry. Dvere sú však stále otvorené – závisieť to bude najmä od toho, v akej forme sa kto bude cítiť tesne pred zápasom," myslí si Gombos.
Vstupenky sa predávajú raketovým tempom a hľadisko by malo byť úplne vypredané. Aké to bude hrať pred košickým publikom?
Nech to vrie
"Kapacita síce nie je taká veľká ako v bratislavskom NTC, ale podľa mňa je oveľa lepšie, keď je menšie hľadisko úplne plné a vrie to tam, než keď hráte vo väčšej, ale poloprázdnej hale. V Košiciach ľudia športom žijú a vedia vytvoriť neskutočnú kulisu. Záležať bude len na nás na kurte, aby sme ich svojou hrou strhli a poriadne vyburcovali," doplnil 36-ročný slovenský tenista, ktorý má bohaté skúsenosti z Davisovho pohára.
Tsitsipas vo forme
Lídrom Grékov je Stefanos Tsitsipas. Pred tromi rokmi bol v TOP 5, neskôr prešiel hernou krízou, no na US Open ukázal návrat formy.
"Už v Aténach, keď sme hrali proti nim, bolo vidieť, že prechádzal prvým horším obdobím. Tento rok síce výrazne klesol v rebríčku, no posledné mesiace ukazujú, že sa mu vracia stratené sebavedomie. Vyhral turnaj v Gstaade a na US Open uhral štvrté kolo, čo je skvelý výsledok," doplnil Gombos.
Zdroj: SITA.sk - Gombos sa teší na Košice a chce vyburcovať divákov. Na Slovákov čaká grécka výzva © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NTC Košice
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