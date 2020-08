Mená priateliek vojvodkyne Meghan zostanú utajené, rozhodol o tom britský súd

Žaloba na bulvárne noviny

Vyhrážanie sa zverejnením mien

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Britský súd povolil, aby mená priateliek vojvodkyne Meghan , ktoré ju vlani obraňovali v anonymnom rozhovore pre americký magazín People, zostali v rámci jej prípadu voči Mail on Sunday utajené.Mená žien budú chrániť súdnym príkazom, "aspoň zatiaľ", uviedol sudca vyššieho súdu Mark Warby.Spomínaný rozhovor v súčasnosti súvisí so žalobou Meghan na bulvárne noviny Mail on Sunday a ich vydavateľa Associated Newspapers za články s úryvkami "súkromného a dôverného" listu, ktorý napísala otcovi niekoľko mesiacov po svadbe s princom Harrym v roku 2018.Vojvodkyňa zo Sussexu v žalobe obviňuje noviny a vydavateľa z porušenia autorských práv, zneužitia súkromných informácií a porušenia britského zákona na ochranu osobných údajov.Vojvodkyňa Meghan sa minulý mesiac vo svojej svedeckej výpovedi podanej na britskom vyššom súde vyjadrila, že sa Associated Newspapers vyhrážal zverejnením mien piatich žien, ktoré sa s People zhovárali anonymne, no sú menované v súdnych dokumentoch v rámci jej žaloby.Právni zástupcovia vydavateľa proti utajeniu argumentovali s tým, že priateľky v rozhovore spomenuli list, ktorý je predmetom žaloby, a sú "dôležité potenciálne svedkyne v kľúčovej otázke".Tiež tvrdili, že informovať bez možnosti odkazovať na mená vážne obmedzuje právo médií a odporcu informovať o prípade aj právo verejnosti sa o ňom dozvedieť. Žiadosťou Meghan sa súd v Londýne zaoberal minulý týždeň.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu odstúpili z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny 31. marca a prestali tak plniť povinnosti v mene kráľovnej Alžbety I I. V súčasnosti žijú aj so synom Archiem v Kalifornii.