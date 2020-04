Google sprístupní zadarmo prémiovú komunikačnú službu Meet

Služba zahŕňa rôzne funkcie

29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Google v reakcii na súčasnú situáciu sprístupní pre všetkých zadarmo svoju prémiovú komunikačnú platformu Meet. Služba, ktorá je bežne súčasťou plateného balíka nástrojov G Suite pre podnikateľov a školy, poskytuje používateľom zabezpečené videohovory s množstvom pokročilých funkcií. Bezplatne prístupná bude od mája.Služba zahŕňa rôzne funkcie, ako sú napríklad kontrola zabezpečenia, navýšenie kapacity stretnutí - do 100 účastníkov videokonferencií pre individuálne účty a do 250 účastníkov v prípade firemného alebo školského účtu, zdieľanie obrazovky vo vysokej kvalite, titulky alebo možnosť vlastného rozloženia na základe preferencií.Používatelia môžu pomocou Meet plánovať alebo sa pripojiť k videokonferenciám s kýmkoľvek a kedykoľvek. V rámci bezplatnej verzie sú videohovory bežne obmedzené na 60 minút, odteraz do 30. septembra 2020 bude maximálna doba jedného stretnutia pre jednotlivé účty 24 hodín.Podľa dát firmy denné využívanie Meet od januára tohto roka tridsaťnásobne vzrástlo a v súčasnosti zaznamenáva prírastok tri milióny nových používateľov každý deň.V apríli sa prostredníctvom služby denne odohrali tri miliardy minút videohovorov a koncom mesiaca prekonala hranicu 100 miliónov účastníkov videohovorov za deň."V posledných mesiacoch sa videohovory stali každodennou súčasťou života mnohých ľudí. Ich prostredníctvom komunikujú podnikatelia, študenti aj celé rodiny. Ľudia chcú mať pritom istotu, že sú tieto hovory aj bezpečné. Pri vývoji konferenčného nástroja Meet sme dbali na najvyššiu úroveň zabezpečenia. Rozhodli sme sa ho poskytnúť všetkým záujemcom zadarmo, aby ľudia aj v tejto zložitej dobe nemuseli mať obavy o svoje súkromie," vyjadrila sa hovorkyňa Googlu pre Českú republiku a Slovensko Alžbeta Houzarová a podotkla, že spoločnosť v žiadnom prípade nevyužíva dáta z tejto platformy na poskytovanie reklamy a ani ich neposkytuje tretím stranám.Vysokú úroveň zabezpečenia umožňuje podľa Houzarovej dôsledné nastavenie mnohých východiskových bezpečnostných opatrení.Medzi ne napríklad patrí súbor ovládacích prvkov, ktoré umožňujú odmietnuť prístup na stretnutie alebo z neho nežiaduceho účastníka odstrániť.K stretnutiam sa nemožno prihlásiť z anonymných účtov. Služba tiež využíva pokročilé šifrovanie dát počas prenosu a ich uloženie v zašifrovanej forme na zabezpečené úložisko Disk Google či možnosť spustenia služby vo webových prehliadačoch bez nutnosti inštalácie pluginov.Google sprístupní službu Meet na webstránke meet.google.com a prostredníctvom mobilných aplikácií pre iOS alebo Android.Z bezpečnostných dôvodov ju bude sprístupňovať postupne v priebehu najbližších týždňov. Ak sa používateľovi nepodarí spustiť službu hneď, bude sa môcť zaregistrovať na špeciálnej stránke a potom dostane upozornenie na dostupnosť.Do Meet sa bude môcť prihlásiť každý, kto má e-mailovú adresu a vytvorený účet Google.