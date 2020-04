Google zverejňuje údaje o pohybe ľudí počas pandémie koronavírusu a pravidelne ich aktualizuje

Pravidelné aktualizácie porovnajú aktivitu ľudí

Pomôžu odhaliť aj vyťažené transportné uzly

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 - Spoločnosť Google bude počas pandémie koronavírusu zverejňovať údaje o pohybe ľudí. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že technologický gigant bude spočiatku publikovať detaily o rôznych typoch miest, ktoré ľudia navštevujú, v 131 krajinách a regiónoch. Postupne chce pritom pridávať aj ďalšie.V pláne majú zverejňovať pravidelné aktualizácie, ktoré budú porovnávať s aktivitami spred dvoch až troch dní. Spoločnosť pritom sľubuje, že zachová súkromie ľudí.Údaje pochádzajú z dát, ktoré zhromažďujú prostredníctvom aplikácie Google Maps a ďalších mobilných služieb spoločnosti.Google ich zvyčajne využíva na informovanie o tom, kedy býva najviac ľudí v určitých múzeách, obchodoch, či na iných miestach, alebo tiež ako pomoc motoristom, aby sa mohli vyhnúť zápcham.V tomto prípade dáta odhalia vyťaženosť jednotlivých miest počas obmedzení súvisiacich s pandémiou a pred nimi. Údaje by podľa Googlu mohli pomôcť úradom v boji proti šíreniu nákazy."Tieto informácie môžu pomôcť pri chápaní zmien v nevyhnutných cestách, ktoré môžu formovať odporúčania pre otváracie hodiny alebo informovať donáškové služby," vysvetlila spoločnosť v blogu svoj zámer s tým, že podobným spôsobom môžu odhaliť aj vyťažené transportné uzly a pomôcť tak k indikovaniu potreby rozšírenia spojov tak, aby umožnili dodržiavanie potrebných odstupov medzi ľuďmi.Spoločnosť pritom tvrdí, že dáta sú anonymné a dopĺňajú ich aj o náhodne generované údaje tak, aby pomohli ochrániť súkromie používateľov. Jednotlivci sa pritom môžu rozhodnúť, že svoje údaje neposkytnú.Prvá správa poskytuje dáta z 29. marca a porovnáva ich s mediánom päťtýždňového obdobia medzi 3. januárom a 6. februárom.Údaje o Slovensku hovoria, že návštevy reštaurácií, kaviarní, nákupných centier, múzeí, knižníc alebo kín klesli o 82 %, návštevy potravín, tržníc, drogérií a lekární o 89 %, do parkov chodia ľudia o 9 % menej, na zastávky verejných dopravných prostriedkov o 61 % menej, do práce o 38 % menej a doma sú o 10 % viac.