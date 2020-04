Huawei predstavuje prvé smart okuliare s inteligentnými funkciami

S nasadenými okuliarmi tak môžete napríklad počúvať hudbu či vybaviť telefónne hovory.

Predstavením tejto novinky rozširuje Huawei svoje produktové portfólio o úplne nový segment - smart okuliare. Ide o výsledok spolupráce technologického giganta a dizajnovej značky Gentle Monster, ktorá sa špecializuje na výrobu okuliarov. Huawei teraz integruje svoje najmodernejšie technológie do kompaktných rámov.

Nadčasový dizajn pre ňu a pre neho

Model Smart MY MA 01 je inšpirovaný štvorcovým modelom z aktuálnej kolekcie Gentle Monster 2020 so zaoblenými, ale elegantnými líniami. Smart HER 01 predstavuje okrúhle slnečné okuliare Oversize s rámom v štýle mačacích očí. V oboch prevedeniach nechýba účinná ochrana pred UV žiarením.

Odolné vlákno z acetátu celulózy je aplikované špeciálnym 80-vrstvovým procesom. Vďaka jedinečnej štruktúre vlákna majú všetky časti rovnakú farbu aj po opakovanom leštení.

Okuliare vynikajú okrem pôsobivého dizajnu aj niekoľkými inteligentnými funkciami.

Zvuk priamo do ucha

Okuliare sú vybavené dvoma reproduktormi pre vynikajúci ,a čistejší zvuk a bohaté priestorové vrstvenie. Presné usporiadanie zvukovej komory umožňuje, aby zvuk z reproduktora bol priamo smerovaný do ucha nositeľa.

Inteligentná redukcia šumu

Novinka využíva technológiu redukcie šumu s jednostranným duálnym mikrofónom v tenkom ráme, ktorý dokáže efektívne potlačiť okolitý hluku pomocou umelej inteligencie. Jeden mikrofón zachytáva okolité zvuky a druhý zaznamenáva váš hlas.

Bezkontaktné a bezdrôtové nabíjanie

V balení nájdete aj ľahké kožené puzdro, ktoré v sebe integruje nabíjaciu stanicu. Úplne nová technológia NFC uľahčuje nabíjanie - okuliare vložíte do puzdra a automaticky sa začnú nabíjať. Na rozdiel od platformy Qi umožňuje NFC ešte širší rozsah nabíjania, aby sa minimalizoval vplyv odchýlok, keď sa okuliare hýbu v púzdre.

Dlhá výdrž

Na jedno nabitie dokážu okuliare prehrávať hudbu či realizovať hovory nepretržite viac ako 2,5 hodiny. Toto číslo sa dá ešte zvýšiť na 8 hodín, a to používaním spolu s puzdrom so vstavanou batériou. Tá má kapacitu 2200 mAh.

Inteligentná interakcia

K dispozícii je mnoho ďalších interaktívnych funkcií pre ľahké ovládanie a inteligentnejší zážitok. Okuliare vám, napríklad, automaticky pripomenú rozvrh vašich letov či vlakových spojení po pripojení k smartfónu. Môžete prijímať a podržať telefónne hovory, prehrávať alebo pozastaviť hudbu či prebudiť hlasového asistenta jednoduchým dvojitým ťuknutím na rám, podobne ako na bezdrôtových slúchadlách. Oficiálny predaj novinky na Slovensku nie je plánovaný.